A pesar de que para 2026 se proyecta una ligera recuperación económica, el avance previsto no alcanzará para cubrir las demandas de empleo ni mejorar de forma significativa las condiciones de vida de las familias, alertó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

El organismo señaló que la expectativa promedio de crecimiento para ese año se ubica en 1.29%, una corrección marginal a la baja respecto al cálculo anterior de 1.32%, reflejando un entorno de moderado dinamismo.

Las revisiones a la baja en las estimaciones económicas, que apuntan a una expansión de apenas 0.39% en 2025, han generado un panorama más prudente en materia de contratación laboral, explicó el CEESP.

Para el presente año, se calcula que el número de nuevos empleos formales rondará las 246 mil plazas, cifra superior a la registrada en 2024, cuando se contabilizaron 214 mil, pero considerablemente menor frente a los niveles observados entre 2021 y 2023. El centro de análisis advirtió que persisten elementos que limitarán el desempeño económico.

En cuanto a 2027, aunque se prevé una mejora gradual en el ritmo de crecimiento, la expansión estimada sería de solo 1.81%. Bajo estas proyecciones, el crecimiento promedio anual esperado para la próxima década se situaría en torno a 1.85 por ciento.

Los analistas coinciden en que entre los principales riesgos para la economía se encuentran las decisiones en materia de comercio exterior, la persistencia de la inseguridad y las debilidades institucionales asociadas al Estado de derecho.

Por otro lado, datos del Inegi revelan que la inversión fija bruta mostró un retroceso en septiembre, al registrar una caída mensual de 0.3%, luego de haber disminuido 3.0% en agosto.

Este comportamiento estuvo influido por una contracción de 2.6% en la inversión en construcción, particularmente en el segmento habitacional, que presentó un descenso de 3.9%. En términos anuales, la inversión en construcción se redujo 10.2%, mientras que la destinada a maquinaria y equipo bajó 6.1 por ciento.

AO

