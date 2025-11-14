A Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, lo asesinaron el pasado 1 de noviembre. En poco tiempo, su esposa se convirtió en la nueva presidenta municipal y ahora es ella misma quien relata cómo se encuentra su situación en materia de seguridad.

Grecia Quiroz, alcaldesa sustituta de Uruapan, reconoció que sí recibió amenazas un día antes de que asumiera el cargo .

En un mensaje transmitido a través de redes sociales, Quiroz García señaló que, a su consideración, las amenazas tienen la intención de desestabilizar su gobierno.

"Lo único que les puedo decir es que dentro de la política hay personas o personajes que van a querer desestabilizar este gobierno y para mí este tipo de amenazas es para eso, porque lo hicieron un día antes de que yo tomara posesión... claro que vamos a proceder, informando a la fiscalía".

Señaló que aceptó el reforzamiento de su seguridad pensando en sus hijos .

"Reforzaron mi seguridad y siendo sinceros, es un tema complejo porque la escuela que llevaba de Carlos Manzo, el acercamiento de la ciudadanía no había un filtro, nunca lo hubo antes. Ahora, no es un tema que me sea muy fácil, porque invaden mi privacidad... pero sí quiero decirle a la ciudadanía que estoy pensando en mis hijos y que no me gustaría que el día de mañana se queden solos".

Dijo que no confía en nadie. "Desconfío de todo, me resulta muy difícil confiar".

Tiene miedo

En conferencia de prensa en la Casa de la Cultura de Uruapan, recordó que su esposo, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, acusaba en vida a personajes políticos a los que "les estorbaba".

"México necesita saber quiénes fueron los autores intelectuales, bien sabemos que le estorbaba a mucha gente, pero específicamente a algunas personas", expuso.

A pregunta expresa de sobre a qué personas se refería, Quiroz García mencionó al senador Raúl Morón Orozco; al expresidente municipal de Uruapan, Ignacio Campos Equihua, y al diputado federal Leonel Godoy Rangel, todos de Morena.

"Él señaló específicamente a Leonel Godoy, a Raúl Morón y al expresidente Nacho Campos. O sea, eso no es algo oculto, ustedes saben que él específicamente señalaba a estos personajes y los hacía responsables de ciertas cosas", respondió.

Grecia Quiroz sostuvo que, a pesar del riesgo que implica hacerse cargo del gobierno de Uruapan, asumió esa responsabilidad "porque alguien lo tiene que hacer" para continuar con el legado de su esposo, asesinado el pasado 1 de noviembre.

"Hay miedo, claro, somos seres humanos, pero alguien tiene que hacerlo . Y si hoy me toca encabezar este movimiento, no vamos a dejar de hacerlo. Este movimiento va a perdurar, porque la gente está creyendo en nosotros y no vamos a defraudar a la ciudadanía", expresó.

