La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), que encabeza Octavio de la Torre de Stéffano, estimó una derrama económica superior a los 200 mil millones de pesos (MMDP) por el Buen Fin.

La semana pasada, el dirigente empresarial acompañó a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la conferencia de prensa “Mañanera del Pueblo”, para anunciar los detalles de El Buen Fin 2025, la estrategia comercial más importante del país, que este año celebra su 15.º aniversario.

“Proyectamos una derrama económica superior a los 200 mil millones de pesos, con la participación de más de 200 mil negocios y empresas. Lo importante es que ese dinero se quede aquí, en nuestras colonias, con nuestra gente. Ese es el espíritu que dio vida a El Buen Fin hace más de 15 años”, destacó Octavio de la Torre.

Durante su intervención, el presidente de CONCANACO SERVYTUR recordó que registrar un negocio es sencillo y conlleva beneficios concretos: visibilidad nacional en el portal www.elbuenfinconcanaco.com.mx, verificación y promoción de ofertas confiables, y fortalecimiento de la confianza entre consumidores y empresas.

Asimismo, anunció que a partir del 13 de noviembre estará disponible la aplicación móvil “El Buen Fin 2025”, donde la ciudadanía podrá consultar promociones verificadas, ubicar negocios participantes por cercanía, filtrar categorías y guardar favoritos, garantizando que las compras se realicen en establecimientos formales y registrados.

Como parte de la celebración por los 15 años de esta iniciativa nacional, la Lotería Nacional emitirá un billete conmemorativo que rinde homenaje al esfuerzo de comerciantes grandes y pequeños, y se llevará a cabo el tradicional Sorteo del SAT el próximo 5 de diciembre, en el que podrán participar tanto consumidores como establecimientos formalmente registrados.

El dirigente empresarial destacó que la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares (ANEF) impulsa activamente El Buen Fin 2025 desde el territorio, promoviendo la participación del país productivo y de los negocios familiares en esta estrategia nacional.

Asimismo, subrayó la importancia del “Viernes Muy Mexicano”, la otra gran iniciativa de CONCANACO SERVYTUR que busca detonar la economía local el último viernes de cada mes, fortaleciendo el consumo comunitario y la conexión entre consumidores y comercios formales en todo el país.

“Nada es más poderoso que el comercio de barrio con espíritu muy mexicano. Este Buen Fin será local, formal y conectado. Es una oportunidad para que las familias inviertan en su comunidad y fortalezcan la economía de su entorno”, afirmó el líder empresarial.

Agradeció la colaboración de las instituciones que hacen posible este esfuerzo conjunto -Secretaría de Economía, Profeco, SAT, CANACINTRA, ANTAD y Lotería Nacional-, así como la participación de las cámaras de comercio en todo el país, que el pasado martes realizaron conferencias de prensa simultáneas para promover El Buen Fin desde el territorio, reafirmando su compromiso con la formalidad, la inclusión y el fortalecimiento del consumo interno.

Como parte del compromiso con la transparencia y el consumo informado, la Profeco tiene en marcha el programa “Quién es quién en los precios”, que permite a los consumidores comparar precios y ofertas reales antes de realizar sus compras. Esta herramienta se suma a los esfuerzos coordinados para evitar prácticas engañosas, fomentar la competencia leal y fortalecer la confianza entre comercios y clientes.

Comercios afinan estrategias y logística

Con la proximidad de El Buen Fin 2025, los comercios de todo el país intensifican sus preparativos para garantizar una experiencia segura, organizada y atractiva para los consumidores. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) ha recomendado que los negocios realicen inventarios detallados, planifiquen descuentos estratégicos y refuercen la capacitación del personal para atender la alta demanda.

Además, la implementación de la aplicación móvil “El Buen Fin 2025” permitirá a los comercios registrar promociones verificadas, mantener contacto directo con los clientes y optimizar la visibilidad de sus ofertas. Las tiendas físicas también adaptan sus espacios, asegurando señalización clara y protocolos de atención rápida, mientras que las plataformas de comercio electrónico fortalecen sus sistemas para soportar el aumento de tráfico y garantizar transacciones seguras.

El sector minorista trabaja en coordinación con las autoridades, siguiendo lineamientos de la Profeco para cumplir con las normas de publicidad, precios y promociones. Los negocios participantes se enfocan en ofrecer opciones atractivas, desde productos de temporada hasta paquetes especiales, con el objetivo de fidelizar clientes y fomentar el consumo formal.

Estos preparativos reflejan la importancia de la planificación y la organización para aprovechar al máximo El Buen Fin, asegurando beneficios tanto para los comercios como para los consumidores en todo México.

CT