Pensión Bienestar: ¿Cuándo es la última semana de pago de noviembre?

La Pensión Bienestar para adultos mayores pagará a los beneficiarios inscritos este mes de noviembre el monto correspondiente al bimestre noviembre-diciembre. Los pagos iniciaron la semana del 3 de noviembre; a continuación te decimos cuál es la última semana de pago.

Última semana de pago de noviembre 2025 de la Pensión Bienestar

De acuerdo con el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar, la última semana de pagos será del lunes 24 al jueves 27 de noviembre. Cabe mencionar que los pagos se realizan por orden alfabético de acuerdo con el primer apellido de las y los beneficiarios. A continuación te decimos qué letras recibirán el pago esa semana:

Lunes 24: R

Martes 25: S

Miércoles 26: T, U, V

Jueves 27: W, X, Y, Z

Te puede interesar: Pensión Mujeres Bienestar: Apellidos que cobran la semana del 10 al 14 de noviembre

¿Dónde se deposita la Pensión Bienestar?

Cada beneficiario podrá recibir el pago de la Pensión Bienestar en su tarjeta Bienestar y retirarlo en cualquier momento desde el día del depósito en su sucursal más cercana del Banco Bienestar.

El objetivo de la Pensión Bienestar es apoyar económicamente a las y los adultos mayores del país para ayudarles a cubrir sus gastos personales, desde alimentos, renta, medicamentos y más.

¿Cuánto paga la Pensión Bienestar para adultos mayores?

Los pagos se realizan de manera bimestral y corresponden a 6 mil 200 pesos para la población adulta mayor de 65 años o más de edad que esté inscrita en el programa. Recuerda que, tras haber recibido el depósito de tu pago, no es necesario retirar el dinero el mismo día.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS