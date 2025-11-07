Buen Fin 2025 en Liverpool: así puedes obtener un descuento adicional en tus compras

El Buen Fin 2025 se acerca a Liverpool y las personas no pueden esperar para este fin de semana, uno de los más esperados del año. Una de las tiendas departamentales más visitadas del país ofrecerá grandes descuentos que no te puedes perder: desde productos de tecnología hasta calzado, ropa y más, además de la posibilidad de obtener un descuento adicional en tus compras.Sumado a los descuentos y promociones que Liverpool ofrecerá a sus clientes en este gran evento comercial anual, existen otros beneficios que pueden obtener los consumidores para que sus compras sean más satisfactorias; en esta nota te decimos cómo conseguirlos.Liverpool ofrece tres tarjetas que pueden brindarte una experiencia de compra mejor de la que esperas en este Buen Fin 2025:Ventajas:Ventajas:Liverpool VisaPromociones:Según la información emitida por Liverpool, el evento comercial se llevará a cabo del jueves 13 al lunes 17 de noviembre y forma parte de la estrategia para impulsar el consumo antes del cierre del año y anticipar la temporada decembrina. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS