Buen Fin 2025 en Liverpool: así puedes obtener un descuento adicional en tus compras

El Buen Fin 2025 se acerca a Liverpool y las personas no pueden esperar para este fin de semana, uno de los más esperados del año. Una de las tiendas departamentales más visitadas del país ofrecerá grandes descuentos que no te puedes perder : desde productos de tecnología hasta calzado, ropa y más, además de la posibilidad de obtener un descuento adicional en tus compras.

Lee también: Este será el horario de Suburbia durante el Buen Fin 2025

Sumado a los descuentos y promociones que Liverpool ofrecerá a sus clientes en este gran evento comercial anual, existen otros beneficios que pueden obtener los consumidores para que sus compras sean más satisfactorias; en esta nota te decimos cómo conseguirlos.

Liverpool ofrece tres tarjetas que pueden brindarte una experiencia de compra mejor de la que esperas en este Buen Fin 2025:

Tarjetas Liverpool

Liverpool Departamental

Ventajas:

Disfruta, en tu primer día de compras, 10% de descuento adicional en tiendas Liverpool y en Liverpool.com.mx. Promociones exclusivas en tienda: descuentos y meses sin intereses. Aceptada en boutiques como Pottery Barn, Banana Republic, Gap, Sfera, Suburbia y más. Anualidad sin costo de por vida. Tarjetas adicionales sin costo.

Liverpool Garantizada

Ventajas:

Aprobación inmediata sin historial crediticio. Disfruta, en tu primer día de compras, 10% de descuento adicional en tiendas Liverpool y en Liverpool.com.mx. Aceptada en boutiques como Pottery Barn, Banana Republic, Gap, Sfera, Suburbia y más. Depósito en garantía accesible desde $1,000 hasta $50,000, mismos que serán tu línea de crédito. Aumento de línea de crédito en 6 meses*. Usa tu tarjeta y, en 9 meses, podrías obtener una Tarjeta Liverpool Departamental.

Te puede interesar: Buen Fin 2025: Estas son las tiendas participantes

Liverpool Visa

Promociones:

Disfruta, en tu primer día de compras, 10% de descuento adicional en tiendas Liverpool y en Liverpool.com.mx. Puntos Rosas: obtén hasta 10% en cada compra. Primera anualidad gratis. Tarjetas adicionales sin costo.

¿Cuándo es el Buen Fin 2025 en Liverpool?

Según la información emitida por Liverpool, el evento comercial se llevará a cabo del jueves 13 al lunes 17 de noviembre y forma parte de la estrategia para impulsar el consumo antes del cierre del año y anticipar la temporada decembrina.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS