Bolsa Mexicana registra nueva pérdida semanal; liga 3 con números rojos

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este viernes un ligero 0.02 %, para acumular una pérdida semanal del 0.25 %, ligar tres semanas a la baja, y ubicar a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) en las 67 mil 060.49 unidades, en una semana de avances en la mayoría de los mercados del mundo.

"El mercado de capitales cerró la semana con ganancias generalizadas a nivel global, ante la expectativa de que la Fed será menos restrictiva en el año, tras la publicación del reporte de empleo de junio en Estados Unidos", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la semana con una pérdida de 0.25 % para acumular caídas en cuatro de las últimas cinco semanas".

Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, destacaron las pérdidas semanales de las emisoras: Grupo Carso (-5.46 %), América Móvil (-2.89 %), Arca Continental (-2.19 %), Volaris (-2.14 %) y Walmex (-1.36 por ciento).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, señaló que, pese al retroceso semanal, el índice mexicano registra un avance del 4.28 % en lo que va del año.

"Por emisora, 20 de las 35 que componen el índice terminaron en terreno negativo", añadió Covarrubias.

Regional y Banorte lideraron los avances, mientras que Grupo Carso, América Móvil y Arca Continental fueron las más rezagadas.

En la jornada, el peso mexicano no registró variación porcentual frente al dólar, al cotizar en 17.48 unidades por billete verde, mismas que en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 37 millones de títulos por un importe de dos mil 592 millones de pesos.

De las 264 empresas que cotizaron en la sesión, 147 cerraron con sus precios al alza, 103 registraron pérdidas y 14 se mantuvieron sin cambios.

JM