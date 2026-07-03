SAT ya no sirve, lo reemplazan por esta ventanilla para trámites de aduana en julio 2026

Durante 15 años, la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior (VUCEM) fue la plataforma habilitada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para realizar decenas de trámites relacionados con la importación y exportación en México. Sin embargo, recientemente el organismo informó la llegada de un nuevo sistema.

Como parte de una medida que busca modernizar y agilizar los trámites aduaneros, el Gobierno de México transfirió la administración de la plataforma del SAT a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), lo que dará paso a una nueva etapa en la gestión del comercio exterior.

El decreto, publicado el 4 de mayo de 2026, establece que la única plataforma para que empresas, agentes aduanales y operadores logísticos presenten ante las autoridades la información y documentación necesaria para importar o exportar mercancías será la nueva Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior (VUTCE).

Este será el único punto de entrada digital para que los usuarios relacionados con operaciones de comercio exterior realicen los procesos exigidos por el Gobierno de México mediante trámites electrónicos, los cuales permitirán validar documentos, autorizar permisos y consultar regulaciones de dependencias como la SADER, SEMARNAT, SEDENA, Secretaría de Salud, SENER, PROFEPA, entre otras.

El cambio forma parte del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, específicamente del Eje Transversal 2, "Innovación Pública para el Desarrollo Tecnológico Nacional", cuyo objetivo es modernizar las funciones del Estado mediante la transformación digital.

Cabe destacar que, durante el periodo de transición, la VUCEM continuará operando; sin embargo, se espera que todos los usuarios migren a la nueva plataforma antes de que concluya el plazo que establecerán las autoridades responsables.

¿Cómo funciona la nueva ventanilla para trámites de aduana?

La VUTCE busca simplificar el proceso de importación y exportación; sin embargo, será necesario seguir una serie de pasos para completar los trámites y darles seguimiento en tiempo real , desde la clasificación arancelaria inicial hasta la liberación final de la mercancía en la aduana.

Para utilizar la plataforma, los interesados deberán:

Estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Ingresar al sistema con un certificado de e.firma vigente.

Cargar la documentación correspondiente según el tipo de operación.

Esperar a que el sistema valide automáticamente la información mediante el cruce de datos con distintas bases gubernamentales.

Una vez validada la información, la VUTCE se conectará con el Sistema de Operación Integral Aduanera (SOIA) y el Sistema Automatizado Aduanero Integral (SAAI) para continuar con el proceso.

¿Qué se debe tener en cuenta en julio?

A la transición se suma una nueva obligación denominada Manifestación de Valor Electrónica (MVE), un formato que obligará a importadores y demás usuarios a conciliar facturas, documentos de transporte, certificados de origen y comprobantes de valor como parte de los procesos aduaneros.

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Esta medida entrará en vigor a partir del 31 de julio, por lo que las personas y empresas que realizan operaciones de comercio exterior deberán prepararse para cumplir con este nuevo requisito y adaptarse al uso de la VUTCE , plataforma que concentrará los trámites digitales relacionados con las importaciones y exportaciones en México.

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