La Asociación de Industriales de la Masa y la Tortilla Tradicional "Lidxi Gueta Istmeña" informó un aumento en el precio del costo del kilogramo de la tortilla en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, debido al alza de los insumos que afectan directamente sus costos de producción y operación.

Antonio Toledo García, presidente de la asociación, explicó que el último aumento del kilogramo en esta ciudad se realizó en marzo del año 2023. Ese año, dijo, el salario mínimo era de 207 pesos y actualmente es de 315 pesos; ese incremento en el salario mínimo provocó también un incremento en el pago del sistema de seguridad del trabajador ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para el Trabajador (Infonavit).

A esto se suma el alza constante en el precio del acero para las refacciones, de acuerdo con los precios internacionales.

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Mientras que el costo de la harina de maíz subió a 450 pesos por tonelada desde el pasado 14 de abril de 2026 y el papel grado alimenticio representa un gasto diario de aproximadamente un salario mínimo.

"Por los motivos anteriores", dijo, "los integrantes de la asociación de Ciudad Ixtepec nos vemos en la necesidad de realizar este ajuste para poder mantener nuestra plantilla laboral y brindarles un servicio de calidad".

¿Cuánto costará el kilo de tortilla en Ciudad Ixtepec y a partir de qué día?

El costo del kilogramo de tortilla en Ciudad Ixtepec será de 26 pesos a partir del próximo 5 de julio de 2026.

JM