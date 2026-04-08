La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se apuntó este miércoles 08 de abril del 2026 un fuerte avance del 2.47 % con el que rompió una racha de dos jornadas de retrocesos, para que su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se colocara en las 70 mil 221.76 unidades, en una jornada con cierres positivos mixtos en el mundo.

¿Qué comportamiento tuvo la BMV al cierre de hoy, miércoles 08 de abril del 2026?

"En el mercado de capitales, se registraron ganancias generalizadas. En Europa y Estados Unidos hubo fuertes ganancias", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC "registró una ganancia del 2.47 % tras dos sesiones con cierres negativos".

Al interior del IPC, precisó Siller, destacaron los avances de las emisoras Volaris (+10.11 %), Peñoles (+7.3 %) y Grupo Aeroportuario del Sureste (+5.36 por ciento).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, explicó que con el avance de este miércoles el rendimiento del IPC en lo que va del año se colocó en +9.2 por ciento.

¿Cómo le fue al peso mexicano al cierre de hoy, 08 de abril del 2026?

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 1.9 % frente al dólar , al cotizar en 17.43 unidades por billete verd e, frente a los 17.7 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 211.1 millones de títulos por un importe de 19.845 millones de pesos; de las 713 empresas que cotizaron en la sesión, 453 cerraron con sus precios al alza, 232 registraron pérdidas y 28 se mantuvieron sin cambios.

JM

