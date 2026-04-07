La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este martes 07 de abril del 2026 un caída del 0.66 %, segunda consecutiva, que llevó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a colocarse en las 68 mil 529.22 unidades, en una jornada con resultados mixtos en los mercados del mundo.

¿Cómo le fue a la Bolsa Mexicana de Valores y al IPC hoy, 07 de abril del 2026?

"En el mercado de capitales se observó un desempeño mixto. En Europa predominaron las pérdidas y en Estados Unidos se dieron resultados mixtos ; las ganancias se concentraron hacia el cierre de la sesión, ante especulación de un posible cese al fuego en la guerra de Oriente Medio", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró con una pérdida del 0.66 % para ligar dos jornadas negativas".

Al interior del IPC, precisó Siller, destacaron las pérdidas de los grupos aeroportuarios del Centro (-3.6 %) y del Pacífico (-3.08 %), Volaris (-3.54 %) y Gentera (-3.45 por ciento).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, señaló que con el retroceso de este martes el rendimiento del IPC en lo que va del año se colocó en +6.56 por ciento.

"El IPC terminó la jornada a la baja. A nivel empresarial, sólo nueve de las 35 principales emisoras terminaron en terreno positivo", añadió el experto.

¿Cómo cerró el peso mexicano hoy, 07 de abril del 2026?

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.4 % frente al dólar, al cotizar en 17.7 unidades por billete verde frente a los 17.77 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 168.2 millones de títulos por un importe de 16 mil 068 millones de pesos . De las 681 empresas que cotizaron en la sesión, 235 cerraron con sus precios al alza, 425 registraron pérdidas y 21 se mantuvieron sin cambios.

JM

