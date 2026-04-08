El tipo de cambio del dólar en México cerró la jornada en un promedio de 17.44 pesos por unidad, mostrando una depreciación del 1.53% frente al nivel previo de 17.71 pesos, de acuerdo con reportes financieros internacionales.

Esta caída se suma a una racha negativa: en la última semana la divisa estadounidense retrocedió 2.16% y, en comparación anual, mantiene una baja acumulada de 10.76%.

Impulso al peso: factores globales y tensión geopolítica

El fortalecimiento del peso mexicano responde a un entorno internacional más favorable para monedas emergentes, junto con un debilitamiento del dólar.

Este contexto estuvo influido por una pausa temporal en las tensiones en Medio Oriente, derivada de un acuerdo promovido por Pakistán para frenar ataques entre naciones.

Dicha tregua surge en medio de presiones políticas encabezadas por el presidente Donald Trump, quien había establecido un plazo para una posible intervención en infraestructura energética de Irán.

En paralelo, los precios energéticos retrocedieron tras haber alcanzado máximos de casi cuatro años, ante la expectativa de que el estrecho de Ormuz reabra parcialmente y permita liberar el tránsito de buques retenidos en el Golfo Pérsico.

Mercados financieros y divisas del G10 marcan tendencia

En el ámbito financiero, la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense mostró descensos relevantes: el bono a 10 años se ubicó en 4.26%, mientras que el de corto plazo (un mes) se mantuvo estable cerca de 3.63%. Este ajuste ha contribuido al menor atractivo del dólar.

Al mismo tiempo, el optimismo se reflejó en otras monedas desarrolladas, donde la corona sueca y el dólar neozelandés lideraron las ganancias del día dentro del grupo de divisas del G10.

En términos técnicos, el dólar frente al peso acumula tres sesiones consecutivas a la baja. No obstante, la volatilidad semanal alcanzó 9.2%, superando ligeramente el promedio anual de 8.91%, lo que indica un comportamiento más inestable de lo habitual.

Pronósticos 2026: nearshoring, tasas y T-MEC en la mira

Especialistas anticipan que factores como el nearshoring y la derrama económica del Mundial de Futbol 2026 podrían fortalecer al peso mexicano.

Sin embargo, el comportamiento del tipo de cambio seguirá dependiendo de variables clave como el crecimiento económico, la revisión del T-MEC, las políticas comerciales de Estados Unidos y los movimientos en tasas de interés de la Reserva Federal.

Las proyecciones para el cierre de 2026 ubican el dólar en un rango de entre 19.30 y 20.50 pesos.

Estimaciones oficiales y de instituciones financieras coinciden en niveles cercanos a los 19.70 pesos, mientras que análisis de mercado lo colocan ligeramente por encima de los 20 pesos.

Por su parte, encuestas internacionales sitúan el tipo de cambio dentro de su rango histórico de la última década, entre 16 y 22 pesos por dólar. En cuanto a la economía mexicana, se espera un crecimiento moderado del PIB de entre 1.15% y 1.4%, tras un periodo de menor dinamismo.

¿Dónde comprar o vender el dólar?

Se recomienda asistir a lugares que son regulados por las autoridades para evitar fraudes. Además, debes tomar en cuenta que la tasa de cambio varía de acuerdo a cada banco o casa de cambio, así como ver la comisión que cobran.

Bancos: Si eres cliente podrás comprar hasta cuatro mil dólares.

Casas de cambio: El límite de compra es de mil 500 dólares.

Plataformas en línea.

ETFs (Exchange-Traded Funds o Fondos Cotizados en la Bolsa).

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