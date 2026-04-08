La declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un trámite obligatorio que todas las personas físicas deben cumplir durante abril de 2026 y, por lo tanto, es importante que sepas cuál es la fecha límite que tienes para cubrir esta responsabilidad.No realizar este trámite puede derivar en sanciones económicas, por lo que se recomienda realizarlo con anticipación y evitar contratiempos de última hora... ¡tienes tiempo hasta este día!La autoridad fiscal confirmó que el proceso inició el 1 de abril y concluirá el día 30 del mismo mes, por lo que recomendó no dejarlo para el último momento.El proceso se puede completar en línea a través del portal del SAT, disponible las 24 horas durante todo el mes. Esto facilita que cada contribuyente cumpla con su obligación fiscal sin necesidad de acudir a oficinas. El SAT detalló que están obligadas a presentar la Declaración Anual 2025 las personas físicas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:INGRESOS POR SUELDOS Y SALARIOSEN CASO DE HABER DEJADO DE TRABAJAR ANTES DEL 31 DE DICIEMBRESERVICIOS PROFESIONALESARRENDAMIENTO DE INMUEBLES OTROS INGRESOSEl SAT señaló que, en algunos casos, contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) pueden estar exentos, dependiendo de las disposiciones fiscales vigentes.Para presentar la declaración anual en el portal del SAT, es indispensable contar con:JM