Los principales indicadores de Wall Street cerraron este miércoles 08 de abril del 2026 con subidas cercanas al 3 % tras una sesión de rebote atribuida al alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán condicionado a que Teherán reabra el estrecho de Ormuz.

¿Cómo le fue al Dow Jones, Nasdaq y el S&P 500 en Wall Street hoy, 08 de abril del 2026?

Al toque de la campana en el parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió un 2.85 %, hasta 47 mil 909 puntos; el S&P 500 avanzó un 2.51 %, hasta seis mil 782 unidades, y el Nasdaq progresó un 2.80 %, hasta 22 mil 634 enteros, en medio de una notable caída en la volatilidad.

El mercado abrió con ganancias después de que ayer martes el presidente estadounidense, Donald Trump, horas antes de acabar el plazo de su ultimátum a Irán, aceptara la pausa en el conflicto, lo que generó optimismo y hoy afectó especialmente al precio del petróleo.

Los futuros del barril de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) registraron su mayor caída diaria desde 2020, de más del 16 %, hasta los 94.41 dólares, pese a las informaciones contradictorias entre ambos países sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.

¿Qué sectores tuvieron mayores ganancias en Wall Street?

No obstante, las bolsas se mantuvieron en verde y parecieron reaccionar con repuntes a un mensaje publicado por Trump en su red social hoy en el que hablaba de "colaboración" con Irán, de "cambio de régimen muy productivo" y de "eliminación de restos nucleares".

Por sectores, las mayores subidas fueron para las empresas industriales (3.75 %), comunicaciones (3.4 %) y materiales básicos (3.4 %), mientras que el único segmento en rojo fue el de la energía (-3.66 por ciento).

En el plano corporativo, Meta se disparó un 6.5 % tras presentar un nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) diseñado para integrar su tecnología en el ecosistema de aplicaciones y redes sociales de la empresa.

JM