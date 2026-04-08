Miércoles, 08 de Abril 2026

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Wall Street avanza con impulso de casi 3% en el Dow Jones

El mercado bursátil abrió con ganancias luego de un anuncio del presidente Donald Trump que animó a nivel internacional

Por: EFE

Mientras que el Dow Jones, Nasdaq y el S&P 500 subieron, el barril de petróleo WTI cayó más del 16 por ciento. EFE/S. Yenesel

Mientras que el Dow Jones, Nasdaq y el S&P 500 subieron, el barril de petróleo WTI cayó más del 16 por ciento. EFE/S. Yenesel

Los principales indicadores de Wall Street cerraron este miércoles 08 de abril del 2026 con subidas cercanas al 3 % tras una sesión de rebote atribuida al alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán condicionado a que Teherán reabra el estrecho de Ormuz.

¿Cómo le fue al Dow Jones, Nasdaq y el S&P 500 en Wall Street hoy, 08 de abril del 2026?

Al toque de la campana en el parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió un 2.85 %, hasta 47 mil 909 puntos; el S&P 500 avanzó un 2.51 %, hasta seis mil 782 unidades, y el Nasdaq progresó un 2.80 %, hasta 22 mil 634 enteros, en medio de una notable caída en la volatilidad.

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El mercado abrió con ganancias después de que ayer martes el presidente estadounidense, Donald Trump, horas antes de acabar el plazo de su ultimátum a Irán, aceptara la pausa en el conflicto, lo que generó optimismo y hoy afectó especialmente al precio del petróleo.

Los futuros del barril de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) registraron su mayor caída diaria desde 2020, de más del 16 %, hasta los 94.41 dólares, pese a las informaciones contradictorias entre ambos países sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.

¿Qué sectores tuvieron mayores ganancias en Wall Street?

No obstante, las bolsas se mantuvieron en verde y parecieron reaccionar con repuntes a un mensaje publicado por Trump en su red social hoy en el que hablaba de "colaboración" con Irán, de "cambio de régimen muy productivo" y de "eliminación de restos nucleares".

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Por sectores, las mayores subidas fueron para las empresas industriales (3.75 %), comunicaciones (3.4 %) y materiales básicos (3.4 %), mientras que el único segmento en rojo fue el de la energía (-3.66 por ciento).

En el plano corporativo, Meta se disparó un 6.5 % tras presentar un nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) diseñado para integrar su tecnología en el ecosistema de aplicaciones y redes sociales de la empresa.

JM

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