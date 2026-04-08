La mañana de este miércoles 8 de abril, el dólar se registra en 17.50 pesos por unidad, lo que representa una depreciación frente al peso, de acuerdo a datos oficiales del Banco de México (Banxico). El peso mexicano tuvo un significativo avance en el tipo de cambio frente al dólar después del cese al fuego de EU contra Irán. La divisa nacional fue impulsada por un mejor ambiente después de que el presidente Donald Trump dio a conocer que había acordado un cese al fuego de dos semanas con Irán. El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) es de 17.7580 pesos por dólar para este miércoles 8 de abril.El día de ayer, 7 de abril, el dólar se posicionaba en 17.7065 pesos por unidad, de acuerdo a datos de Banxico que se basó en datos del promedio de transacciones bancarias.Al cierre del día, el tipo de cambio del dólar cerró en los 17.60 pesos por divisa verde. Lo que representa una ganancia del 1.2 % para la divisa nacional tras el anuncio de Donald Trump de cese al fuego en la guerra contra Irán. Recuerda que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día por lo que se recomienda revisar su cotización a lo largo del día. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS