La mañana de este miércoles 8 de abril, el dólar se registra en 17.50 pesos por unidad, lo que representa una depreciación frente al peso, de acuerdo a datos oficiales del Banco de México (Banxico).

El peso mexicano tuvo un significativo avance en el tipo de cambio frente al dólar después del cese al fuego de EU contra Irán.

La divisa nacional fue impulsada por un mejor ambiente después de que el presidente Donald Trump dio a conocer que había acordado un cese al fuego de dos semanas con Irán.

Dólar FIX en el DOF este miércoles 8 de abril de 2026

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) es de 17.7580 pesos por dólar para este miércoles 8 de abril.

¿Cómo cerró el peso frente al dólar ayer 7 de abril?

El día de ayer, 7 de abril, el dólar se posicionaba en 17.7065 pesos por unidad, de acuerdo a datos de Banxico que se basó en datos del promedio de transacciones bancarias.

Al cierre del día, el tipo de cambio del dólar cerró en los 17.60 pesos por divisa verde. Lo que representa una ganancia del 1.2 % para la divisa nacional tras el anuncio de Donald Trump de cese al fuego en la guerra contra Irán.

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Tipo de cambio del dólar en bancos hoy miércoles 8 de abril

Banco Compra Venta Afirme 16.90 pesos 18.40 pesos Banco Azteca 16.30 pesos 18.34 pesos BBVA Bancomer 16.85 pesos 17.99 pesos Banorte 16.55 pesos 18.15 pesos Banamex 17.24 pesos 18.22 pesos Scotiabank 16.00 pesos 18.90 pesos

Recuerda que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día por lo que se recomienda revisar su cotización a lo largo del día.

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