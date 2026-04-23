La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este jueves 23de abril del 2026 un 0.3 % para apuntarse dos pérdidas en las últimas tres jornadas, y colocar a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), en las 68 mil 631.16 unidades, en una jornada con retrocesos en los mercados del mundo.

¿Por qué el IPC perdió un 0.3% hoy?

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global, ante el incremento en las tensiones en Oriente Medio", explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

La experta apuntó que en México, el IPC "cerró la sesión con una pérdida del 0.3 % para registrar caída en dos de las últimas tres sesiones".

Al interior del mercado, añadió Siller, destacaron las pérdidas de las emisoras Genomma Lab (-6.28 %), Industrias Peñoles (-4.15 %), Banco del Bajío (-4.01 %), Volaris (-3.43 %) y Gruma (-3.17 por ciento).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que con el movimiento negativo de este jueves el rendimiento del IPC en lo que va del año se ubicó en +6.72 por ciento.

¿Cómo cerró el peso mexicano frente al dólar hoy?

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.46 % frente al dólar al cotizar en 17.42 unidades por billete verde frente a los 17.34 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 209.5 millones de títulos por un importe de 16 mil 867 millones de pesos.

De las 679 empresas que cotizaron en la sesión, 269 cerraron con sus precios al alza, 391 registraron pérdidas y 19 se mantuvieron sin cambios.

JM