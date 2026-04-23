La primavera ha llegado y, con ella, la expectativa por uno de los eventos comerciales más esperados por los consumidores en México. La Venta Nocturna de Liverpool se ha consolidado a lo largo de los años como una tradición imperdible para quienes buscan renovar su hogar, actualizar sus dispositivos tecnológicos o simplemente encontrar el obsequio ideal sin comprometer la estabilidad de sus finanzas personales. Esta primera edición anual genera un interés particular, ya que marca el inicio de las grandes promociones de la temporada.

En este 2026, la dinámica comercial trae consigo una grata sorpresa para los compradores más precavidos. Aunque en años anteriores esta jornada de rebajas solía programarse para el primer fin de semana de mayo, en esta ocasión las fechas oficiales se han adelantado de manera estratégica.

Este cambio en el calendario genera una oportunidad inmejorable para planificar con tiempo y adquirir los regalos tanto para el Día del Niño como para el Día de las Madres, evitando las prisas, las largas filas y los gastos impulsivos de último momento.

¿Cuándo y dónde aprovechar las ofertas?

La primera Venta Nocturna de 2026 se llevará a cabo durante el último fin de semana de este mes, específicamente del viernes 24 al domingo 26 de abril. Para garantizar que todos tengan la oportunidad de asistir, la tienda departamental ha establecido que sus sucursales físicas abrirán su horario de siempre, desde las 11:00 hasta las 21:00 horas. Para quienes prefieren la comodidad de su hogar, la tienda en línea y la aplicación Liverpool Pocket operarán de manera ininterrumpida las 24 horas, ofreciendo el beneficio de envío a domicilio gratuito.

Liverpool organiza esta iniciativa para brindar a sus clientes facilidades crediticias y reducciones de precio que difícilmente se repiten en esta mitad del año. El principal motivo para participar radica en la magnitud de las promociones: los compradores podrán diferir sus pagos hasta a 20 meses sin intereses con las tarjetas de crédito de la tienda, o hasta 15 meses con otros bancos. Esto resulta un gran alivio al adquirir bienes de alto costo, permitiendo a las familias administrar mejor su presupuesto.

¿Qué departamentos tendrán los mejores descuentos?

Durante estos tres días de intensa actividad comercial, diversos departamentos se convertirán en los protagonistas absolutos al ofrecer descuentos que oscilarán entre el 20% y el 40% de manera general. La categoría de tecnología y electrónica será una de las más atractivas y buscadas por los usuarios, pues se espera que artículos de alta demanda como pantallas inteligentes alcancen hasta un 55% de rebaja. A esto se suman precios especiales y bonificaciones en teléfonos celulares de última generación, computadoras portátiles, tabletas y accesorios inteligentes.

El hogar también será un foco central de esta primera edición del año. Los departamentos de línea blanca, muebles y decoración presentarán los precios más bajos de la temporada, permitiendo a las familias mexicanas sustituir electrodomésticos antiguos o darle un nuevo aire a sus espacios interiores y exteriores. A la par, las áreas de moda, calzado y accesorios contarán con liquidaciones significativas, brindando la excusa perfecta para actualizar el guardarropa de toda la familia de cara a los meses más cálidos del año.

Debido a la cercanía con las festividades de mayo, los departamentos de perfumería, cosméticos, joyería y relojería desplegarán promociones exclusivas que se perfilan como la opción perfecta para consentir a mamá con un detalle inolvidable.

Por otro lado, no se puede dejar de lado a los más pequeños del hogar; las secciones de juguetería, videojuegos y moda infantil tendrán rebajas estratégicas para quienes buscan el regalo perfecto para celebrar el 30 de abril, asegurando sonrisas sin descuidar la cartera.

La primera Venta Nocturna de Liverpool de 2026 es el momento idóneo para realizar compras inteligentes. Preparar tu carrito digital con anticipación o planificar tu visita a la sucursal te permitirá asegurar la disponibilidad de los productos más solicitados antes de que se agoten. Aprovechar este fin de semana de descuentos no solo te garantizará llevar a casa artículos de calidad, sino que representará un verdadero respiro para tu economía familiar a largo plazo.

YC