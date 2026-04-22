La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se apuntó este miércoles 22 de abril del 2026 un ligero avance del 0.04 %, para ganar en tres de las últimas cuatro jornadas e impulsar a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a las 68 mil 836.92 unidades, en una jornada con resultados mixtos en el mundo y ganancias en Estados Unidos.

¿Qué factores impulsaron el ligero avance del IPC en la Bolsa Mexicana?

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global, en una jornada de avances para los mercados en Estados Unidos", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

La experta apuntó que en México, el IPC "cerró la sesión con una ligera ganancia del 0.04 % para apuntarse ganancias en tres de las últimas cuatro sesiones".

Al interior, añadió Siller, resaltaron los avances de las emisoras Grupo Aeroportuario del Pacífico (+2.36 %), Industrias Peñoles (+2.14 %), Grupo Carso (+1.68 %), Grupo México (+1.43 %) y Arca Continental (+1.35 por ciento).

Por su parte Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, expuso que con el movimiento de este miércoles el rendimiento del IPC en lo que va del año se ubicó en +7.04 por ciento.

"A nivel empresarial, 17 de las 35 emisoras terminaron la sesión en terreno positivo", añadió Covarrubias.

¿Cómo le fue al peso mexicano al cierre de hoy, 22 de abril del 2026?

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.17 % frente al dólar, al cotizar en 17.34 unidades por billete verde , frente a los 17.37 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 217.2 millones de títulos por un importe de 22 mil 644 millones de pesos.

De las 682 empresas que cotizaron en la sesión, 370 cerraron con sus precios al alza, 293 registraron pérdidas y 19 se mantuvieron sin cambios.

JM