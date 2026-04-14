La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este martes 14 de abril del 2026 un 0.94 % para ligar tres sesiones a la baja, porcentaje con el que su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), bajó a 68.941,46 unidades, en una jornada con avances en los mercados de Estados Unidos.

¿Por qué el IPC de la Bolsa Mexicana cerró con pérdida del 0.94 por ciento?

"El mercado de capitales cerró la sesión conhttps://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-14-de-abril-asi-cotiza-frente-al-peso-mexicano-en-medio-de-la-incertidumbre-global-20260414-0052.html destacando los mercados de Estados Unidos", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una pérdida del 0.94 % para ligar tres sesiones de caídas".

Al interior del mercado, precisó Siller, resaltaron las pérdidas de las emisoras: Genomma Lab (-4.62 %), Gentera (-4.5 %), Banregio (-2.18 %), Arca Continental (-2.16 %) y Femsa (-2.14 por ciento).

Por su parte, el director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, Enrique Covarrubias, indicó que el IPC cerró la jornada a la baja y con ese movimiento el rendimiento en lo que va del año se ubicó en el +7.2 por ciento.

"A nivel empresarial, 29 de las 35 principales emisoras terminaron la semana en terreno positivo", apuntó Covarrubias.

¿Cómo cerró el peso mexicano HOY, martes 14 de abril del 2026?

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.23 % frente al dólar, al cotizar en 17.26 unidades por billete verde , frente a los 17.3 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 252.2 millones de títulos por un importe de 20 mil 601 millones de pesos.

De las 692 empresas que cotizaron en la sesión, 440 cerraron con sus precios al alza, 237 registraron pérdidas y 15 se mantuvieron sin cambios.

JM