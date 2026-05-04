Bolsa Mexicana pierde un 0.85 %, en línea con EU; se ubica en 67 mil 283.6 unidades

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) abrió este lunes el mes de mayo con una pérdida del 0.85 %, en línea con los mercados de Estados Unidos y del mundo, y con ello su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en 67 mil 283.6 unidades.

El mercado mexicano ligó caídas en abril (-1.1) y marzo (-3.91 %) tras los resultados positivos de enero (5.12 %) y febrero (5.63 %), y en las últimas cinco sesiones acumula cuatro cierres negativos y uno positivo.

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global ante el incremento de los precios del petróleo a nivel global. En Estados Unidos los tres principales índices retrocedieron", explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una pérdida del 0.85 % para registrar caídas en cuatro de las últimas cinco sesiones".

Al interior, añadió Siller, resaltaron las pérdidas de las emisoras Banregio (-4.8 %), Cemex (-3.17 %), GCC (-2.9 %), Banco del Bajío (-2.63 %), Volaris (-1.99 %) y Walmex (-1.96 por ciento).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, explicó que este lunes el IPC terminó la jornada con una baja y con ese movimiento, "el rendimiento en lo que va del año se ubica en +4.63 por ciento".

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0.28 % frente al dólar, al cotizar en 17.52 unidades por billete verde , frente a los 17.47 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 214.6 millones de títulos por un importe de 16 mil 404 millones de pesos.

De las 715 empresas que cotizaron en la sesión, 368 cerraron con sus precios al alza, 319 registraron pérdidas y 28 se mantuvieron sin cambios.

JM