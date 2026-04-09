La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este jueves una ligera ganancia del 0.13 % para ligar dos cierres positivos y ayudar a que su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), llegara a 70 mil 314.19 unidades, en una jornada con avances en los índices de Estados Unidos.

"En el mercado de capitales se registraron ganancias durante la sesión en los mercados de Estados Unidos; debido a que los mercados europeos cerraron más temprano, no se borraron por completo las pérdidas", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

¿Cómo le fue a las emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores este 09 de abril del 2026?

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró con una ganancia del 0.13 % para ligar dos cierres positivos" luego de dos negativos a inicios de semana.

Al interior del IPC, precisó Siller, destacaron los avances de las emisoras Peñoles (+7.57 %), Grupo Carso (+4 %) y América Móvil (+2.93 por ciento).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, explicó que el "IPC terminó la jornada al alza y con este movimiento, el rendimiento en lo que va del año se sitúa en +9.34 por ciento . "A nivel empresarial, 11 de las 35 principales emisoras terminaron en terreno positivo", apuntó.

¿Cómo cerró el peso mexicano frente al dólar hoy, 09 de abril del 2026?

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.4 % frente al dólar al cotizar en 17.36 unidades por billete verde, frente a los 17.43 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 203 millones de títulos por un importe de 16.789 millones de pesos. De las 704 empresas que cotizaron en la sesión, 319 cerraron con sus precios al alza, 363 registraron pérdidas y 22 se mantuvieron sin cambios.

JM