El tipo de cambio cerró con una ligera apreciación para el peso mexicano , luego de que el dólar se ubicara en un promedio de 17.37 unidades, lo que representa una baja de 0.49% frente a los 17.45 registrados en la jornada anterior, de acuerdo con reportes financieros.

En su desempeño reciente, la divisa estadounidense acumula una caída semanal de 2.81%, mientras que en comparación anual mantiene un retroceso más amplio de 10.76%, reflejando una tendencia favorable para la moneda mexicana.

Además, el comportamiento del dólar confirma una racha de cuatro sesiones consecutivas a la baja. Durante esta semana, la volatilidad ha sido moderada e incluso por debajo de los niveles observados a lo largo del último año, lo que indica un mercado cambiario con menor presión y movimientos más estables en el corto plazo.

Peso gana terreno tras tregua global

El repunte reciente del peso mexicano ocurre en un escenario internacional más relajado en términos de riesgo, derivado principalmente de un acuerdo de alto al fuego —aún endeble— entre Estados Unidos e Irán. Esta pausa en las tensiones geopolíticas generó una baja relevante en los precios del petróleo a nivel global, además de presionar a la baja al dólar.

En este entorno de mayor certidumbre, las monedas emergentes encontraron espacio para fortalecerse. El peso, en particular, aprovechó la menor aversión al riesgo para estabilizar su cotización y encadenar varias jornadas consecutivas de avance frente a la divisa estadounidense.

¿Dónde comprar o vender el dólar?

Se recomienda asistir a lugares que son regulados por las autoridades para evitar fraudes. Además, debes tomar en cuenta que la tasa de cambio varía de acuerdo con cada banco o casa de cambio, así como ver la comisión que cobran.

Bancos: Si eres cliente, podrás comprar hasta cuatro mil dólares.

Casas de cambio: El límite de compra es de mil 500 dólares.

Plataformas en línea.

ETFs (Exchange-Traded Funds o Fondos Cotizados en la Bolsa).

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