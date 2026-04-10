Esta mañana de este viernes 10 de abril de 2026, el precio del dólar en México —según datos de Bloomberg a las 08:00 horas— es de 17.29 pesos por billete verde en promedio ; es decir que el dólar muestra una ligera baja frente al cierre previo.

El comportamiento del peso mexicano llama la atención de las personas y los mercados, especialmente tras acumular varios días consecutivos de apreciación frente al billete verde.

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Por otro lado, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, e informó que el tipo de cambio obtenido este viernes 10 de abril es de 17.3593 pesos por un dólar estadounidense.

El valor del dólar de este viernes se da en medio del conflicto en Medio Oriente, en donde Estados Unidos logró el pasado martes pactar un alto el fuego de dos semanas con Irán, a cambio de que Teherán autorice el paso de embarcaciones por el estrecho, sin embargo, el jueves, el director ejecutivo de la petrolera estatal de Emiratos Árabes Unidos señaló que esta ruta marítima continúa, en gran parte, restringida para la navegación.

En este contexto, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) registró este viernes un ligero incremento del 0,43 por ciento, situándose en 98,29 dólares por barril.

Tipo de cambio del dólar HOY 10 de abril de 2026

Banco Compra Venta Afirme 16.60 18.10 Banco Azteca 16.00 17.94 BBVA Bancomer 16.52 17.65 Banorte 16.10 17.75 Banamex 16.85 17.77 Scotiabank 16.20 18.10

*El precio de la divisa estadounidense que se presenta en esta nota corresponde al costo de la mañana, pues su valor de compra y venta está en constante cambio a lo largo del día.

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