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Bolsa Mexicana arranca la última semana de mayo 2026 con caída del 0.11 %

El mercado bursátil nacional encadena tres sesiones a la baja en una sesión marcada por el cierre de Wall Street por el Día de los Caídos

Por: EFE

El IPC se ubicó en las 68 mil 261.17 unidades tras una jornada sin muchas novedades comerciales. AFP/ARCHIVO

El IPC se ubicó en las 68 mil 261.17 unidades tras una jornada sin muchas novedades comerciales. AFP/ARCHIVO

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este lunes 25 de mayo del 2026 un 0.11 %, para encadenar tres cierres negativos y abrir la última semana de mayo con un retroceso tras cerrar la semana pasada con un avance (0.53 %), y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en las 68 mil 261.17 unidades.

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"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas ante el optimismo sobre el desarrollo de la guerra. En Estados Unidos, el mercado de capitales permaneció cerrado debido a la conmemoración del Día de los Caídos", explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una ligera pérdida de 0.11 % para ligar tres sesiones a la baja".

Al interior del mercado mexicano, apuntó Siller, destacaron las pérdidas de las emisoras Banregio (-2.04 %), América Móvil (-2.02 %), Gentera (-1.34 %), Banco del Bajío (-1.26 %) y Televisa (-1.13 por ciento).

     

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, señaló que con el retroceso de este lunes, el mercado mexicano se ubicó con una ganancia en lo que va de mayo del 0.59 % y un rendimiento del 6.15 % en lo que va de 2026.

"El IPC terminó la sesión a la baja. Por emisora, 19 de las 35 que componen el índice terminaron en terreno negativo", apuntó Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0.23 % frente al dólar, al cotizar en 17.28 unidades por billete verde, frente a los 17.32 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

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El volumen negociado en el mercado alcanzó los 29.2 millones de títulos por un importe de mil 384 millones de pesos.

De las 311 empresas que cotizaron en la sesión, 173 cerraron con sus precios al alza, 112 registraron pérdidas y 26 se mantuvieron sin cambios.

JM

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