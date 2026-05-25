¿No te han depositado utilidades? Esto dice la ley sobre quiénes deben recibir el pago en 2026

Ante el próximo cierre del mes de mayo, trabajadores de todo México comenzaron a cuestionarse cuándo se les depositará el Reparto de Utilidades 2026, una prestación que, aunque es obligatoria para la mayoría de las empresas que operan en el país, no todos los empleados pueden recibir, pese a estar establecida por ley.

En días recientes, las consultas sobre el pago de utilidades se han popularizado debido a que miles de trabajadores todavía no reciben este beneficio; sin embargo, algo que no todos conocen es que la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) establecen reglas claras sobre quiénes sí tienen derecho a este pago.

Por ello, a continuación te compartimos toda la información necesaria para saber si eres una de las personas que debe recibir utilidades, además de cuánto tiempo existe para reclamarlas y cuáles son las fechas límite para que los patrones cumplan con esta obligación fiscal y laboral.

¿Quiénes sí tienen derecho al Reparto de Utilidades 2026?

El Reparto de Utilidades es un derecho constitucional contemplado en el artículo 123 de la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, mediante el cual los trabajadores reciben una parte de las ganancias obtenidas por la empresa donde laboran.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), este pago aplica para quienes hayan trabajado al menos 60 días durante el año fiscal en empresas que hayan generado utilidades netas superiores a los 300 mil pesos y que tengan más de un año operando.

Cabe recalcar que, el derecho al pago no desaparece, aunque la persona ya no labore en la empresa. Incluso quienes tuvieron contratos temporales, por obra determinada o ya fueron dados de baja pueden recibir utilidades si cumplen con los requisitos establecidos por la ley.

¿Quiénes NO recibirán utilidades en 2026?

Aunque millones de empleados sí podrán cobrar este ingreso extra, existen trabajadores y sectores que quedan fuera del reparto de utilidades.

La legislación mexicana señala que no aplica para trabajadores del hogar, directores, administradores y gerentes generales. Tampoco tienen derecho quienes prestan servicios por honorarios sin una relación laboral subordinada, como algunos profesionistas, técnicos o artesanos independientes.

Además, hay empresas e instituciones que están exentas de realizar este pago. Entre ellas se encuentran compañías de nueva creación durante su primer año de operaciones, instituciones de asistencia privada sin fines de lucro y organismos públicos descentralizados con fines culturales, asistenciales o de beneficencia, incluido el IMSS.

¿Cuánto tiempo existe para reclamar el pago de utilidades?

Uno de los datos más importantes para los trabajadores es que el derecho a reclamar utilidades no es indefinido. La LFT establece que existe un plazo máximo de un año para exigir el pago en caso de no haberlo recibido o si fue entregado de manera incompleta.

El conteo inicia a partir del día siguiente de la fecha límite oficial para realizar el depósito. Después de ese periodo, el trabajador podría perder legalmente la posibilidad de reclamar este beneficio.

¿Qué días cuentan como trabajados para el reparto de utilidades?

La ley también aclara qué periodos se consideran como días laborados para calcular el pago de utilidades, incluso cuando el trabajador no haya acudido físicamente a sus actividades.

Entre los periodos válidos se encuentran las incapacidades temporales por riesgo de trabajo, descansos semanales, vacaciones, días festivos y permisos con goce de sueldo. También se incluyen los periodos prenatales y postnatales en el caso de las trabajadoras embarazadas.

¿Cuál es la fecha límite para recibir el Reparto de Utilidades 2026?

Las fechas para recibir el Reparto de Utilidades 2026 cambian dependiendo de si el patrón es una empresa o una persona física.

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Para quienes trabajan en empresas, el pago debe realizarse entre el 1 de abril y el 30 de mayo. En cambio, si el trabajador presta servicios para una persona física, el plazo va del 1 de mayo al 29 de junio.

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