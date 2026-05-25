Esta mañana de lunes 25 de mayo de 2026, el precio del dólar en México —según datos de Bloomberg a las 08:00 horas— es de 17.26 pesos por billete verde en promedio; esto representa una ligera variación de apenas 0.01 % respecto a la jornada previa, cuando el tipo de cambio se ubicó en $17.26, de acuerdo con datos de Google Finance.

Por otro lado, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, e informó que el tipo de cambio obtenido lunes 25 de mayo es de 17.3213 pesos por un dólar estadounidense.

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El valor del dólar de este lunes se da luego de que la semana pasada México y la Unión Europea (UE) concretaron la firma del Acuerdo Global Modernizado, así como de un Acuerdo Comercial Interino y una carta de intención enfocada en impulsar un diálogo político y estratégico para coordinar consultas sobre temas internacionales. La firma se realizó durante la VIII Cumbre México-Unión Europea llevada a cabo en Ciudad de México.

El objetivo de este nuevo acuerdo es renovar y fortalecer la cooperación política, económica y bilateral entre México y el bloque europeo, luego de más de 25 años de vigencia del tratado original.

Como parte de este proceso, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard Casaubón, y el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič, suscribieron el Acuerdo Comercial Interino, diseñado para impulsar el intercambio comercial y profundizar la integración económica entre ambas regiones.

Tipo de cambio del dólar HOY 25 de mayo de 2026

Banco Compra Venta Afirme 16.40 17.90 Banco Azteca 15.95 18.14 BBVA Bancomer 16.42 17.56 Banorte 16:05 17.65 Banamex 16.73 17.72

*El precio de la divisa estadounidense que se presenta en esta nota corresponde al costo de la mañana, pues su valor de compra y venta está en constante cambio a lo largo del día.

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