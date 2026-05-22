IPC de la Bolsa Mexicana cierra con avance semanal de 0.53%, en línea con Wall Street

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este viernes un 0.07 %, pero a pesar de la baja el mercado mexicano cerró con un avance semanal del 0.53 %, con el que sumó su segundo cierre positivo en las últimas tres semanas, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en las 68 mil 333.47 unidades.

En la semana, el índice mexicano ligó tres sesiones positivas, pero jueves y viernes cerró en rojo.

¿Qué factores influyeron en la ganancia semanal del IPC en la penúltima semana de mayo 2026?

"El mercado de capitales cerró la semana con ganancias generalizadas a nivel global, ante una menor aversión al riesgo sobre la guerra en Medio Oriente", explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la semana con una ganancia del 0.53 %", luego de que la semana pasada cayó un 2.69 %. Con este avance semanal, el mercado mexicano registró su segundo cierre positivo en las últimas tres semanas.

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Al interior del mercado mexicano, apuntó Siller, destacaron las ganancias semanales de las emisoras Sigma Foods (+3.62 %), Qualitas (+3.55 %), Banorte (+3.54 %), Volaris (+3.4 %) e Inbursa (+2.7 por ciento).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que, pese al retroceso de este jueves, el mercado mexicano registra una ganancia en lo que va de mayo del 0.7 % y un rendimiento del 6.26 % en lo que va de 2026.

"El IPC terminó la jornada a la baja, pero a pesar de este movimiento, el rendimiento de la semana se colocó en positivo. A nivel empresarial, 18 de las 35 emisoras terminaron la semana en terreno positivo", apuntó Covarrubias.

¿Cómo le fue al peso mexicano frente al dólar al cierre de hoy?

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0.11 % frente al dólar, al cotizar en 17.32 unidades por billete verde, frente a los 17.3 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 195 millones de títulos por un importe de 18.720 millones de pesos (unos 1.080 millones de dólares).

De las 725 empresas que cotizaron en la sesión, 439 cerraron con sus precios al alza, 261 registraron pérdidas y 25 se mantuvieron sin cambios.

JM