Bolsa Mexicana se contagia de pesimismo global; IPC y peso mexicano caen

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este jueves 26 de marzo del 2026 una pérdida del 1.65 % luego de tres sesiones seguidas de avances, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en las 67 mil 061.34 unidades, en una sesión marcada por las caídas en los mercados del mundo.

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas tanto en Europa como en Estados Unidos; los mercados cerraron previo a que el presidente de EU, Donald Trump, anunciara que aplazó la fecha límite para alcanzar un acuerdo con Irán, por lo que no se descarta que los mercados reaccionen con mayor optimismo el viernes", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, añadió la especialista, el IPC "cerró con una pérdida del 1.65 % tras tres sesiones al hilo de ganancias".

¿Cuáles emisoras ganaron y cuáles perdieron en la Bolsa Mexicana HOY, jueves 26 de marzo del 2026?

Al interior del mercado mexicano, dijo Siller, solamente dos emisoras registraron ganancias al interior del IPC: GCC (+1.71 %) y Grupo Televisa (+0.8 %), mientras que las emisoras con mayores pérdidas fueron: Pinfra (-4.04 %), Megacable (-2.9 %), Grupo Financiero Inbursa (-2.64 %) y Grupo México (-2.55 por ciento).

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el 7.05 %; de la firma de autopartes y equipo de automóviles Nemak (NEMAK A) con el 5.8 %, y de la empresa de productos de consumo frecuente Grupo Nutrisa (NUTRISA A), con el 5.26 %; en contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la Promotora y Operadora de Infraestructura Pinfra (PINFRA), con el -4.04 %; de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el -3.34 %, y de la empresa de telecomunicaciones Megacable Holdings (MEGA CPO), con el -2.9 por ciento.

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que el IPC cerró la sesión del jueves con una baja que ubicó el rendimiento en marzo en -6.08 % y en lo que va del año en +4.28 por ciento.

"A nivel empresarial, solo dos emisoras de las 35 principales terminaron la sesión en terreno positivo", añadió Covarrubias.

¿Cómo cerró el peso mexicano HOY ante el pesimismo en los mercados?

En la sesión, el peso mexicano se depreció un 1 % frente al dólar, cotizando en 17.95 unidades por billete verde, frente a los 17.77 de la sesión anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 292.4 millones de títulos por un importe de 22 mil 799 millones de pesos.

De las 705 empresas que cotizaron en la sesión, 238 cerraron con sus precios al alza, 444 registraron pérdidas y 23 se mantuvieron sin cambios, detalló la agencia internacional EFE.

JM

