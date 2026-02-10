Beca Rita Cetina y Benito Juárez: ¿Puedo tener otras becas además de estas?

La Beca Rita Cetina de educación básica y la Beca Benito Juárez de educación media superación son un apoyo económico brindado por el Gobierno de México, cuyo objetivo es respaldar la educación para prevenir la deserción escolar.

Algunos beneficiarios y padres de familia tienen duda sobre si, al recibir estas becas, pueden contar con otras; en esta nota te compartimos todos los detalles al respecto.

¿Puedo tener otra beca además de la Beca Rita Cetina y la BenitoJuárez?

La respuesta es sí, la Beca Rita Cetina y la Benito Juárez son compatibles con otros apoyos económicos que tengan un objetivo distinto; es decir, puedes tener otro incentivo adicional a estas.

Un ejemplo, son compatibles con las becas de excelencia, deportivas, entre otras. Asimismo, pueden combinarse con becas estatales, locales o privadas.

¿Cuánto es el pago de la Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez?

El pago de la Beca Rita Cetina es de mil 900 pesos bimestrales por familia y 700 pesos por cada estudiante de secundaria adicional que lo integre.

De igual manera, el monto de la Beca Benito Juárez es de mil 900 pesos bimestrales, los cuales se otorgan durante los 10 meses que dura el ciclo escolar.

¿Cuándo sale el calendario de pagos de las Becas Benito Juárez y Rita Cetina?

Es importante mantenerse informado del calendario oficial de pagos de febrero 2026 a través de las conferencias matutinas de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Se espera que el anuncio se de a conocer en esta misma semana.

Tras haberse anunciado oficialmente, se prevé que el calendario sea publicado en las redes oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

AS