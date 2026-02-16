Luego de un inicio de año marcado por la pérdida de empleos y de empresas registradas, organismos empresariales y especialistas anticipan que 2026 será un periodo complejo en materia laboral en Jalisco. Para este año, la proyección más reciente estima la generación de entre 20 mil y 25 mil empleos formales, una cifra que representa la expectativa más baja de los últimos años y que refleja un entorno económico menos favorable para la creación de nuevas fuentes de trabajo.

El panorama se vio afectado desde enero, cuando la Entidad registró una disminución de 3 mil 120 empleos formales. Este comportamiento no se había observado en un mes de enero desde 2014 y colocó a Jalisco como la quinta entidad con mayor pérdida de puestos laborales a nivel nacional. La caída contrastó con la expectativa de crecimiento que normalmente se presenta al inicio de cada año, lo que encendió alertas en el sector empresarial y entre especialistas en empleo.

El Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex) reconoció que este comportamiento confirma un entorno complejo para la generación de empleo. El organismo, encabezado por Raúl Flores López, señaló que esta situación se presenta después de que en 2025 el estado logró generar cerca de 28 mil empleos formales. Aunque esta cifra fue positiva, resultó menor frente a otros años y se mantuvo en línea con la desaceleración económica observada a nivel nacional.

El organismo empresarial insistió en la necesidad de fortalecer las condiciones para las empresas, al considerar que su estabilidad es clave para la generación de empleo sostenible. Señaló que es fundamental impulsar la permanencia de las compañías y fomentar la formalidad laboral, ya que la creación de empleos depende directamente de la capacidad de las empresas para mantenerse operando y creciendo en un entorno económico adverso.

Este martes, el Centro Empresarial de Jalisco presentará su Expectativa de Empleo para este año, la cual se anticipa como una de las más conservadoras en los últimos periodos. Especialistas prevén que el número de empleos formales generados se ubique entre 20 mil y 25 mil, una reducción significativa respecto a proyecciones previas y a los resultados alcanzados en años anteriores.

La catedrática de la Escuela de Negocios del ITESO, Mireya Pasillas, explicó que antes de conocerse los resultados de enero se estimaba la creación de alrededor de 33 mil empleos formales en 2026. Sin embargo, la caída registrada obligó a reconsiderar la proyección y ajustar las expectativas a la baja. Señaló que el comportamiento de enero es relevante porque suele marcar la tendencia que seguirá el empleo durante el resto del año.

De acuerdo con la especialista, en años anteriores el mes de enero registraba la generación de entre 10 mil y 13 mil empleos. No obstante, la pérdida de 3 mil 120 puestos formales representa un cambio significativo en la tendencia histórica. Indicó que Jalisco no registraba una caída en enero desde 2014, y que una disminución más pronunciada solo se había presentado en enero de 2009, durante la crisis financiera.

A la par de la reducción en el número de empleos, también se registró una disminución de patrones inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. En enero pasado se reportó la pérdida de 540 patrones en Jalisco, lo que refleja una reducción en el número de empresas formales. Esta situación tiene un impacto directo en el empleo, ya que la desaparición de empresas implica menos oportunidades laborales.

La especialista señaló que la mayor parte de la caída de patrones corresponde a micro y pequeñas empresas, las cuales han enfrentado mayores presiones por el incremento en prestaciones laborales, el alza en cuotas patronales y la reducción de la jornada laboral. Aunque estas medidas representan beneficios para los trabajadores, también generan ajustes en la operación de las empresas, particularmente en las de menor tamaño.

Advirtió que la disminución de empresas limita la generación de nuevos empleos formales y puede incentivar el crecimiento del mercado informal. Señaló que, si no se logra revertir esta tendencia mediante la creación de nuevas empresas y el fortalecimiento de las existentes, el empleo formal continuará afectado durante el año. Este escenario explica por qué la expectativa de generación de entre 20 mil y 25 mil empleos formales en 2026 se perfila como una de las más bajas registradas recientemente en Jalisco.

El Mundial de Futbol 2026 generará más empleos temporales

La especialista explicó que el impulso laboral asociado al evento deportivo será limitado y temporal. Señaló que estos puestos estarán vinculados principalmente a servicios y actividades de corta duración, por lo que no modificarán la tendencia anual del empleo formal.

Añadió que, tras concluir el evento, la mayoría desaparecerá, lo que impedirá compensar las pérdidas registradas y mantener un crecimiento sostenido en el mercado laboral estatal durante 2026 sin cambios estructurales duraderos para trabajadores ni empresas locales actualmente hoy mismo.

CT