El periodo de registro de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria llegó a su fin el pasado jueves 19 de marzo. Tras la inscripción, se entregarán las tarjetas del Banco del Bienestar, mediante las cuales se depositarán los recursos.

El registro se llevó a cabo del 2 al 19 de marzo a través de la página web oficial del programa, aunque en la última semana también se habilitó la inscripción presencial en más de 2 mil módulos en todo el territorio nacional.

Este programa, implementado durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, forma parte de los estímulos que otorga el gobierno federal a estudiantes de todos los niveles educativos en el país con el objetivo de apoyar su formación.

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¿Cuándo comenzarán a entregar las tarjetas de la Beca Rita Cetina para primaria?

En la conferencia de prensa del pasado lunes 16 de marzo, el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, informó que será a partir del mes de mayo que padres, madres y tutores de estudiantes de primaria comenzarán a recibir las tarjetas del Banco del Bienestar a través de las cuales recibirán los recursos económicos.

De acuerdo con las autoridades, la beca para este nivel educativo consistirá en un único pago anual de 2 mil 500 pesos por estudiante para apoyar en la adquisición de uniformes y útiles escolares.

Esto quiere decir que las familias con dos niños cursando la educación primaria recibirán 5 mil pesos, las que cuenten con tres niños en este nivel, 7 mil 500 pesos, y así sucesivamente.

El primer pago se realizará antes de que comience el ciclo escolar 2026-2027, indicó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La Beca Rita Cetina es un programa universal, lo que quiere decir que todos los estudiantes de primaria podrán acceder a ella sin importar el grado escolar que se encuentren cursando; el único requisito es que se encuentren inscritos en instituciones públicas.

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MB

