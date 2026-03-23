Luego de más de un año sin otorgar subsidio, el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que se otorgará un subsidio a los consumidores de gasolinas en México. Esto ocurre ante un contexto en el que el petróleo y la mezcla mexicana han mostrado un marcado ascenso en los precios ante el conflicto bélico en Medio Oriente.

Esta mañana, a través del operativo de monitoreo Quien es Quien en los Precios de la Gasolina, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó los precios promedio de los combustibles en México. Los cuales fueron reportados de la siguiente manera:

23.67 pesos por litro para la gasolina regular

26.89 pesos por litro para la gasolina premium

28.36 para el diésel

El precio por litro de los combustibles, que no muestra una diferencia significativa respecto a las últimas semanas, se ha logrado con el subsidio mencionado anteriormente. Cabe destacar que la mezcla mexicana ha estado cerca de duplicar su precio en tan solo unos meses. De acuerdo con datos de la Profeco, el precio por barril de mezcla mexicana se ubicaba cerca de los $50 dólares estadounidenses a principios del año 2026. El último precio registrado el pasado jueves 19 de marzo fue de $97.01 dólares para la misma unidad; es decir, un aumento del 48.46 por ciento.

El aumento global en el precio del petróleo se debe al conflicto que sostienen Estados Unidos e Israel contra Irán, el cual ha provocado el cierre parcial del Estrecho de Ormuz, donde circula un considerable porcentaje del petróleo consumido a nivel global, especialmente rumbo a Asia y Europa.

Porcentaje de subsidio para consumidores de gasolina esta semana

Ante ello, Hacienda ha decidido implementar el mecanismo del subsidio al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS). De manera que el consumidor se vea menos afectado por este conflicto geopolítico. El descuento se realizará de la siguiente manera:

Magna 24.08% de subsidio; cerca de 1.61 pesos por litro

24.08% de subsidio; cerca de 1.61 pesos por litro Premium 7.47% de subsidio; cerca de 0.4224 pesos por litro

7.47% de subsidio; cerca de 0.4224 pesos por litro Diésel 61.805 de subsidio; cerca de 4.55 pesos por litro

La decisión se enmarca en la intención comunicada por Édgar Abraham Amador Zamora, titular de la SHCP, de no tener aumento en los precios de los combustibles.

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Actualización de la guerra en Irán

Hace unas horas, a través de Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó que las negociaciones respecto a un fin de las hostilidades en Medio Oriente han sido muy buenas en los últimos días. Basado en ello, el mandatario pospuso cualquier ataque militar durante cinco días.

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OB