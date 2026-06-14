Beca Rita Cetina: ¿Cuándo termina la entrega de tarjetas en las escuelas primarias?

Con el objetivo de que todas las nuevas familias beneficiarias cuenten con el medio de pago de la Beca Rita Cetina, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar continúan con las jornadas de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar en escuelas primarias de todo el territorio nacional.

Este programa tiene el objetivo de disminuir la deserción escolar en la educación básica a nivel nacional y este año extiende su cobertura a las familias con estudiantes inscritos en cualquier grado de primaria.

La Beca Rita Cetina otorgará 2 mil 500 pesos al año por estudiante inscrito para cubrir gastos de uniformes y útiles escolares. El apoyo se entregará directamente a las familias de los menores. En caso de haber registrado a dos alumnos, se recibirán 5 mil pesos; si fueron 3 estudiantes, 7 mil 500 pesos; etc.

¿Cuándo termina la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina para Uniformes y Útiles escolares?

Luego de haber dado inicio el pasado 18 de mayo, esta jornada de dispersión de tarjetas del Banco del Bienestar terminará el próximo 31 de julio.

En este periodo se pretende cubrir a las y los beneficiarios de todas las entidades federativas para que puedan recibir su depósito antes de que comience el ciclo escolar 2026-2027.

De acuerdo con cifras oficiales, en esta primera jornada de implementación del apoyo, fueron registrados alrededor de 7.2 millones de niñas y niños de primarias públicas.

¿Cuándo y dónde debes recoger la tarjeta?

La SEP y Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar han informado que el esquema de entrega de tarjetas es personalizado por plantel y por zona.

La vía principal para conocer qué día y a qué hora debes recoger tu tarjeta es el canal oficial de WhatsApp de la beca de tu entidad federativa, al cual te puedes unir ingresando al siguiente enlace: https://linktr.ee/CanalesBecasBienestar .

Asimismo, se ha hecho un llamado a los padres de familia y tutores para recordar que únicamente la persona que realizó el registro puede recoger la tarjeta.

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MB