Domingo, 14 de Junio 2026

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Julio Regalado en Soriana: Estos son los productos al 3x2 hasta el 18 de junio

Con promociones en alimentos, bebidas y productos de limpieza, miles de familias buscan aprovechar los descuentos para reducir gastos en artículos de uso cotidiano

Por: Elsy Angélica Elizondo

Estas promociones buscan aliviar el gasto de las familias mexicanas. ESPECIAL / SORIANA / CANVA

Estas promociones buscan aliviar el gasto de las familias mexicanas. ESPECIAL / SORIANA / CANVA

La campaña Julio Regalado continúa posicionándose como una de las temporadas de ofertas más esperadas por los consumidores mexicanos. Con promociones en alimentos, bebidas y productos de limpieza, miles de familias buscan aprovechar los descuentos para reducir gastos en artículos de uso cotidiano. 

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Entre las promociones más atractivas destacan las ofertas 3x2, que permiten llevar tres productos pagando únicamente dos. La dinámica aplica en diversas categorías y estará vigente hasta el próximo 18 de junio, por lo que los compradores todavía tienen la oportunidad de aprovechar importantes ahorros.

Cafés y galletas encabezan las promociones

Los amantes del café pueden beneficiarse de descuentos especiales en productos participantes de la campaña.

Entre las ofertas más destacadas se encuentran:

  • Café Soluble Nescafé Clásico 300 gramos: $205 pesos por unidad, equivalente a $136.67 cada una al llevar tres. 
  • Café Soluble Nescafé Clásico 200 gramos con taza: $159 pesos, quedando en $106 pesos por pieza al comprar tres. 
  • Cafés y sustitutos de crema para café participantes con promoción 3x2 y beneficios adicionales en dinero electrónico. 

En el área de galletas también hay opciones para ahorrar:

  • Galletas Gamesa y Marinela participantes a partir de 140 gramos. 
  • Galletas Barritas Fresa Marinela 268 gramos: $41.90 pesos cada una, equivalente a $27.93 por unidad al adquirir tres. 

Productos de limpieza con descuentos importantes

Una de las categorías con mayor cantidad de promociones es la de limpieza para el hogar y cuidado de la ropa, donde se pueden encontrar descuentos relevantes en marcas reconocidas.

Detergentes Ariel 

  • Ariel Poder y Cuidado 750 gramos: $44.50 pesos; $29.67 por unidad llevando tres. 
  • Ariel Poder y Cuidado 1 kilogramo: $47.50 pesos; $31.67 por unidad. 
  • Ariel Poder y Cuidado 2 kilogramos: $110 pesos; $73.33 por unidad. 
  • Ariel Poder y Cuidado 4 kilogramos (33 lavadas): $200 pesos; $133.33 por unidad. 
  • Ariel Poder y Cuidado 5.5 kilogramos (45 lavadas): $255 pesos; $170 por unidad. 
  • Ariel Revitacolor 750 gramos: $30.90 pesos; $20.60 por unidad. 
  • Ariel Revitacolor 4 kilogramos: $209 pesos; $139.33 por unidad. 
  • Ariel con Toque de Downy 750 gramos: $47.90 pesos; $31.93 por unidad. 
  • Ariel Regular 4.5 kilogramos: $189.90 pesos; $126.60 por unidad. 

Detergentes Ace 

  • Ace Limpieza Instantánea 648 gramos: $30.90 pesos; $20.60 por unidad. 
  • Ace Naturals Manzanilla 800 gramos: $34.90 pesos; $23.27 por unidad. 
  • Ace Limpieza Instantánea 3.56 kilogramos: $183 pesos; $122 por unidad. 
  • Ace Toque de Downy 3.56 kilogramos: $184 pesos; $122.67 por unidad. 
  • Ace Limpieza Instantánea 4.86 kilogramos: $245 pesos; $163.33 por unidad. 

Foca, Roma y otras marcas 

  • Detergente Líquido Foca 3.78 litros: $114.90 pesos. 
  • Foca Biológico 1 kilogramo: $54.90 pesos; $36.60 por unidad. 
  • Roma Multiusos 1 kilogramo: $42.90 pesos; $28.60 por unidad. 
  • Roma Multiusos 2 kilogramos: $106 pesos; $70.67 por unidad. 
  • Roma Multiusos 5 kilogramos: $255 pesos; $170 por unidad. 
  • Carisma Biodegradable 1 kilogramo: $58.50 pesos; $39 por unidad. 
  • Blanca Nieves Multiusos 1 kilogramo: $50.50 pesos; $33.67 por unidad. 

También hay promociones en suavizantes 

Los consumidores que buscan complementar sus compras para el cuidado de la ropa también encontrarán descuentos en suavizantes y productos para el hogar.

Entre las promociones participantes destacan: 

  • Suavitel Cuidado Superior Fresca Primavera 3 litros: $83.50 pesos; $55.67 por unidad. 
  • Suavitel Recuerdos de Primavera 4.8 litros: $119.90 pesos; $79.93 por unidad. 
  • Downy Cascada Floral 2.6 litros: $85.50 pesos; $57 por unidad. 
  • Downy Garden 2.6 litros: $86.50 pesos; $57.67 por unidad. 

Vigencia de las ofertas 

Las promociones forman parte de la campaña Julio Regalado 2026 y estarán disponibles hasta el 18 de junio o hasta agotar existencias, dependiendo de la sucursal participante. Debido a la alta demanda que suelen registrar estos descuentos, se recomienda verificar disponibilidad y condiciones directamente en tienda antes de realizar las compras.

Los precios, vigencia y existencia de los productos son responsabilidad exclusiva del establecimiento comercial y pueden variar sin previo aviso.

Consideraciones para los consumidores

Es importante recordar que los precios, la disponibilidad de los productos y la vigencia de las promociones pueden variar según la sucursal y están sujetos a las condiciones establecidas por el establecimiento comercial.

Por ello, se recomienda a los consumidores verificar directamente en tienda los términos de cada oferta antes de realizar sus compras y aprovechar los descuentos antes de que concluyan el próximo 18 de junio. 

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