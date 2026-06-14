Julio Regalado en Soriana: Estos son los productos al 3x2 hasta el 18 de junio

La campaña Julio Regalado continúa posicionándose como una de las temporadas de ofertas más esperadas por los consumidores mexicanos. Con promociones en alimentos, bebidas y productos de limpieza, miles de familias buscan aprovechar los descuentos para reducir gastos en artículos de uso cotidiano. Entre las promociones más atractivas destacan las ofertas 3x2, que permiten llevar tres productos pagando únicamente dos. La dinámica aplica en diversas categorías y estará vigente hasta el próximo 18 de junio, por lo que los compradores todavía tienen la oportunidad de aprovechar importantes ahorros.Los amantes del café pueden beneficiarse de descuentos especiales en productos participantes de la campaña.Entre las ofertas más destacadas se encuentran:En el área de galletas también hay opciones para ahorrar:Una de las categorías con mayor cantidad de promociones es la de limpieza para el hogar y cuidado de la ropa, donde se pueden encontrar descuentos relevantes en marcas reconocidas.Los consumidores que buscan complementar sus compras para el cuidado de la ropa también encontrarán descuentos en suavizantes y productos para el hogar.Entre las promociones participantes destacan: Las promociones forman parte de la campaña Julio Regalado 2026 y estarán disponibles hasta el 18 de junio o hasta agotar existencias, dependiendo de la sucursal participante. Debido a la alta demanda que suelen registrar estos descuentos, se recomienda verificar disponibilidad y condiciones directamente en tienda antes de realizar las compras.Los precios, vigencia y existencia de los productos son responsabilidad exclusiva del establecimiento comercial y pueden variar sin previo aviso.Es importante recordar que los precios, la disponibilidad de los productos y la vigencia de las promociones pueden variar según la sucursal y están sujetos a las condiciones establecidas por el establecimiento comercial.Por ello, se recomienda a los consumidores verificar directamente en tienda los términos de cada oferta antes de realizar sus compras y aprovechar los descuentos antes de que concluyan el próximo 18 de junio. EE