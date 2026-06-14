Julio Regalado en Soriana: Estos son los productos al 3x2 hasta el 18 de junio

La campaña Julio Regalado continúa posicionándose como una de las temporadas de ofertas más esperadas por los consumidores mexicanos . Con promociones en alimentos, bebidas y productos de limpieza, miles de familias buscan aprovechar los descuentos para reducir gastos en artículos de uso cotidiano.

Entre las promociones más atractivas destacan las ofertas 3x2, que permiten llevar tres productos pagando únicamente dos. La dinámica aplica en diversas categorías y estará vigente hasta el próximo 18 de junio , por lo que los compradores todavía tienen la oportunidad de aprovechar importantes ahorros.

Cafés y galletas encabezan las promociones

Los amantes del café pueden beneficiarse de descuentos especiales en productos participantes de la campaña.

Entre las ofertas más destacadas se encuentran:

Café Soluble Nescafé Clásico 300 gramos: $205 pesos por unidad, equivalente a $136.67 cada una al llevar tres.

Café Soluble Nescafé Clásico 200 gramos con taza: $159 pesos, quedando en $106 pesos por pieza al comprar tres.

Cafés y sustitutos de crema para café participantes con promoción 3x2 y beneficios adicionales en dinero electrónico.

En el área de galletas también hay opciones para ahorrar:

Galletas Gamesa y Marinela participantes a partir de 140 gramos.

Galletas Barritas Fresa Marinela 268 gramos: $41.90 pesos cada una, equivalente a $27.93 por unidad al adquirir tres.

Productos de limpieza con descuentos importantes

Una de las categorías con mayor cantidad de promociones es la de limpieza para el hogar y cuidado de la ropa, donde se pueden encontrar descuentos relevantes en marcas reconocidas.

Detergentes Ariel

Ariel Poder y Cuidado 750 gramos: $44.50 pesos; $29.67 por unidad llevando tres.

Ariel Poder y Cuidado 1 kilogramo: $47.50 pesos; $31.67 por unidad.

Ariel Poder y Cuidado 2 kilogramos: $110 pesos; $73.33 por unidad.

Ariel Poder y Cuidado 4 kilogramos (33 lavadas): $200 pesos; $133.33 por unidad.

Ariel Poder y Cuidado 5.5 kilogramos (45 lavadas): $255 pesos; $170 por unidad.

Ariel Revitacolor 750 gramos: $30.90 pesos; $20.60 por unidad.

Ariel Revitacolor 4 kilogramos: $209 pesos; $139.33 por unidad.

Ariel con Toque de Downy 750 gramos: $47.90 pesos; $31.93 por unidad.

Ariel Regular 4.5 kilogramos: $189.90 pesos; $126.60 por unidad.

Detergentes Ace

Ace Limpieza Instantánea 648 gramos: $30.90 pesos; $20.60 por unidad.

Ace Naturals Manzanilla 800 gramos: $34.90 pesos; $23.27 por unidad.

Ace Limpieza Instantánea 3.56 kilogramos: $183 pesos; $122 por unidad.

Ace Toque de Downy 3.56 kilogramos: $184 pesos; $122.67 por unidad.

Ace Limpieza Instantánea 4.86 kilogramos: $245 pesos; $163.33 por unidad.

Foca, Roma y otras marcas

Detergente Líquido Foca 3.78 litros: $114.90 pesos.

Foca Biológico 1 kilogramo: $54.90 pesos; $36.60 por unidad.

Roma Multiusos 1 kilogramo: $42.90 pesos; $28.60 por unidad.

Roma Multiusos 2 kilogramos: $106 pesos; $70.67 por unidad.

Roma Multiusos 5 kilogramos: $255 pesos; $170 por unidad.

Carisma Biodegradable 1 kilogramo: $58.50 pesos; $39 por unidad.

Blanca Nieves Multiusos 1 kilogramo: $50.50 pesos; $33.67 por unidad.

También hay promociones en suavizantes

Los consumidores que buscan complementar sus compras para el cuidado de la ropa también encontrarán descuentos en suavizantes y productos para el hogar.

Entre las promociones participantes destacan:

Suavitel Cuidado Superior Fresca Primavera 3 litros: $83.50 pesos; $55.67 por unidad.

Suavitel Recuerdos de Primavera 4.8 litros: $119.90 pesos; $79.93 por unidad.

Downy Cascada Floral 2.6 litros: $85.50 pesos; $57 por unidad.

Downy Garden 2.6 litros: $86.50 pesos; $57.67 por unidad.

Vigencia de las ofertas

Las promociones forman parte de la campaña Julio Regalado 2026 y estarán disponibles hasta el 18 de junio o hasta agotar existencias, dependiendo de la sucursal participante. Debido a la alta demanda que suelen registrar estos descuentos, se recomienda verificar disponibilidad y condiciones directamente en tienda antes de realizar las compras.

Los precios, vigencia y existencia de los productos son responsabilidad exclusiva del establecimiento comercial y pueden variar sin previo aviso.

Consideraciones para los consumidores

Es importante recordar que los precios, la disponibilidad de los productos y la vigencia de las promociones pueden variar según la sucursal y están sujetos a las condiciones establecidas por el establecimiento comercial.

Por ello, se recomienda a los consumidores verificar directamente en tienda los términos de cada oferta antes de realizar sus compras y aprovechar los descuentos antes de que concluyan el próximo 18 de junio.

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