El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantendrá durante junio de 2026 el monitoreo de transferencias bancarias mediante sistemas automatizados que identifican conceptos considerados de riesgo, una medida que continúa impactando a millones de contribuyentes que realizan operaciones electrónicas en México.

Este esquema de vigilancia, vigente desde septiembre de 2025, forma parte de la estrategia de la autoridad fiscal para reforzar la supervisión de movimientos financieros y detectar posibles irregularidades relacionadas con fraude, lavado de dinero u otros delitos. El SAT ha precisado que el objetivo no es limitar las transferencias entre particulares o empresas, sino fortalecer la transparencia y la trazabilidad de las operaciones.

Conceptos que pueden activar revisiones

La autoridad recordó que ciertas palabras utilizadas en el campo de “concepto” al realizar una transferencia pueden generar alertas automáticas. Entre los términos más sensibles se encuentran aquellos asociados con actividades ilícitas, como:

Droga

Armas

Soborno

Robo

Fraude

Lavado

Cuando alguno de estos conceptos es detectado, la operación podría quedar sujeta a revisión y, en determinados casos, derivar en la suspensión temporal de la transferencia o en la verificación de la cuenta involucrada.

El SAT también advirtió que los sistemas de monitoreo no sólo identifican palabras vinculadas con delitos. Frases ambiguas, bromas, apodos o mensajes poco claros también pueden despertar alertas al dificultar la identificación del motivo real de la transacción.

Si una operación es observada, el contribuyente podría verse obligado a comprobar el origen y destino de los recursos. Dependiendo de la complejidad del caso, el proceso de revisión puede prolongarse durante varios días o incluso semanas.

Recomendaciones para transferir dinero en junio

Especialistas fiscales recomiendan utilizar conceptos que describan de forma clara y precisa la naturaleza de cada movimiento, además de mantener congruencia con la actividad económica registrada ante el SAT.

Algunos ejemplos de conceptos adecuados son:

Pago de servicios

Préstamo personal

Pago de renta

Compra de productos

Aportación familiar

Estas descripciones facilitan la identificación de la operación y reducen la probabilidad de que los sistemas automáticos generen observaciones.

Ante ello, la recomendación para junio de 2026 es evitar expresiones informales o confusas al realizar transferencias bancarias y optar por conceptos específicos que reflejen fielmente el propósito del movimiento. Con esta medida, el SAT busca fortalecer la seguridad del sistema financiero sin afectar las transacciones cotidianas de los contribuyentes.

SV