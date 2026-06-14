En el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) puso en marcha una estrategia especial para combatir la piratería digital relacionada con el torneo, logrando el bloqueo de 57 direcciones electrónicas que presuntamente transmitían partidos de manera ilegal.

La dependencia federal informó que estas acciones forman parte de un operativo coordinado con proveedores de servicios de internet para proteger los derechos de propiedad intelectual asociados al evento deportivo más importante del mundo.

Vigilancia comenzó antes del inicio del torneo

De acuerdo con el organismo, el monitoreo de páginas web, plataformas digitales y aplicaciones inició semanas antes del comienzo del Mundial 2026. El objetivo es detectar de manera oportuna sitios que difundan contenido sin autorización y evitar afectaciones a los titulares de derechos comerciales y de transmisión.

El IMPI señaló que esta estrategia forma parte de un plan integral diseñado para reforzar la protección de la propiedad intelectual durante toda la competencia.

Coordinación con FIFA y titulares de derechos

La institución destacó la colaboración con organismos y empresas relacionadas con la justa mundialista, así como el respaldo de los propietarios de los derechos de transmisión y explotación comercial del torneo.

Como parte de estos trabajos, el director general del IMPI, Vidal Lleneras Morales, sostuvo reuniones con representantes de la FIFA, entre ellos Jurgen Mainka, director de FIFA México, así como integrantes del área legal del organismo internacional, con el propósito de coordinar acciones para prevenir el uso indebido de marcas, contenidos y transmisiones oficiales.

Advierten que continuarán los bloqueos

Las autoridades aseguraron que la vigilancia digital continuará durante todo el Mundial para detectar nuevos dominios, páginas o aplicaciones que intenten retransmitir los encuentros sin autorización.

Asimismo, reiteraron que México mantiene compromisos específicos en materia de protección de propiedad intelectual como parte de la organización de la Copa del Mundo, por lo que se mantendrá la coordinación con empresas tecnológicas y proveedores de internet para identificar y bloquear posibles infracciones.

Protección de marcas y productos oficiales

Además del combate al streaming ilegal, el IMPI ha fortalecido las acciones para evitar el uso no autorizado de marcas registradas, logotipos, mascotas, emblemas y productos oficiales relacionados con el Mundial 2026.

La dependencia recordó que los derechos de propiedad intelectual abarcan diversos elementos oficiales del torneo, incluyendo nombres, lemas, diseños y distintivos comerciales que forman parte de la identidad de la FIFA y de la Copa del Mundo.

Crece el debate entre aficionados y negocios

Las medidas implementadas han generado reacciones entre algunos aficionados y sectores comerciales, quienes han expresado inquietudes sobre las restricciones relacionadas con el uso de referencias oficiales del Mundial en promociones, campañas publicitarias y actividades empresariales.

Sin embargo, las autoridades explicaron que estas disposiciones no buscan prohibir las referencias al futbol o a la celebración deportiva, sino proteger el valor comercial de las marcas registradas y evitar el uso indebido de elementos oficiales sin autorización.

Recomiendan utilizar referencias genéricas

Ante este panorama, el IMPI recomendó a empresas, comercios y al público en general recurrir a imágenes, conceptos y referencias genéricas relacionadas con el futbol cuando realicen campañas promocionales o actividades comerciales.

La institución subrayó que el uso de logotipos, mascotas, eslóganes o cualquier otro elemento oficial del Mundial requiere autorización expresa de los titulares de los derechos correspondientes, por lo que exhortó a respetar la normativa vigente durante el desarrollo del torneo.

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