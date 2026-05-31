Beca Rita Cetina: ¿Cuándo llega el primer pago y de cuánto será si tengo más de un hijo en primaria?

El Gobierno de México continúa con la entrega formal de la tarjeta del Banco del Bienestar para los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina para primaria. Las familias registradas tienen hasta el próximo 31 de julio para recoger el plástico que les permitirá acceder al pago anual de este programa social.

Las autoridades federales depositarán este recurso económico durante el mes de agosto de 2026, con el objetivo principal de apoyar la compra de útiles y uniformes escolares de cara al próximo ciclo educativo. Este esfuerzo busca integrar a 7.2 millones de niñas y niños de escuelas públicas al sistema de apoyos gubernamentales.

¿Cómo saber cuándo y dónde recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina?

Para saber el lugar, la fecha y la hora exacta de entrega, los padres de familia deben estar atentos a los avisos oficiales en los planteles educativos de sus hijos. Las direcciones de las escuelas publicarán carteles informativos con el calendario detallado de distribución para cada grado y grupo.

Además, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar habilitó canales estatales de WhatsApp donde los servidores públicos notifican a los tutores sobre las sedes asignadas para recoger el medio de cobro. Los beneficiarios deben seguir el canal correspondiente a su entidad federativa y activar las notificaciones para no perder su cita programada. Puedes encontrar el canal que te corresponde en el siguiente enlace: https://linktr.ee/CanalesBecasBienestar .

¿De cuánto es el pago de la Beca Rita Cetina para primaria si tengo más de un hijo?

La Presidenta Claudia Sheinbaum impulsó esta iniciativa educativa para garantizar la permanencia escolar de millones de niñas, niños y adolescentes en planteles públicos de todo el territorio nacional. El programa busca aliviar la fuerte carga económica que enfrentan las familias mexicanas durante la temporada de regreso a clases.

Las niñas y niños que se encuentren inscritos en una primaria pública, sin importar su grado, comenzarán a recibir un apoyo económico anual para útiles y uniformes escolares a través de la Beca Rita Cetina.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, las familias que ingresaron al padrón de personas beneficiarias en marzo de 2026, es decir, familias de nuevo ingreso, recibirán 2 mil 500 pesos anuales por cada niña o niño registrado al momento de solicitar la beca.

Por ejemplo:

1 estudiante de primaria = 2 mil 500 pesos

2 estudiantes de primaria = 5 mil pesos

3 estudiantes de primaria = 7 mil 500 pesos

Y así sucesivamente.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB