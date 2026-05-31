Beca Rita Cetina y Beca Benito Juárez: ¿por cuánto tiempo se suspenden los pagos tras junio?

¿Preocupa a las familias no recibir la beca en los próximos meses? Quienes son beneficiarios de los apoyos educativos del Gobierno deben saber que tras el depósito de junio habrá una pausa prolongada, administrar bien el dinero hoy será clave para no quedar en ceros durante el verano.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar confirmaron recientemente que los estudiantes inscritos en la Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez dejarán de recibir sus depósitos habituales después del pago correspondiente al bimestre de mayo-junio.

Esta medida oficial aplica para millones de alumnos en todo el país que dependen de estos recursos para continuar con su formación académica, generando dudas sobre cuándo volverán a ver reflejado el saldo en sus cuentas bancarias.

Es fundamental comprender que esta suspensión temporal no significa que los estudiantes hayan perdido el apoyo o que exista un recorte presupuestal. Las reglas de operación del Gobierno de México establecen claramente que las becas solo cubren los diez meses que dura el ciclo escolar activo, por lo tanto, al llegar el periodo de vacaciones de verano, las autoridades pausan la dispersión de fondos, ya que los alumnos no se encuentran asistiendo a las aulas ni generando gastos diarios de transporte o insumos escolares.

¿Qué meses se quedan sin pago y por qué?

En términos prácticos, los beneficiarios no recibirán dinero durante los meses de julio y agosto, coincidiendo con el receso escolar de verano. Además, debido a la reorganización administrativa que requiere el inicio del nuevo ciclo educativo, el mes de septiembre tampoco contempla una dispersión de recursos inmediata. Las autoridades necesitan este tiempo para actualizar los padrones, verificar las nuevas inscripciones y asegurar que los fondos lleguen a quienes realmente continúan estudiando, alargando así la espera para las familias mexicanas.

Esto significa que, tras cobrar su dinero en junio, las familias pasarán prácticamente cuatro meses sin ver un nuevo depósito regular en sus tarjetas del Banco del Bienestar. El siguiente pago ordinario está programado hasta el mes de octubre, el cual cubrirá el primer bimestre del nuevo ciclo escolar, es decir, septiembre y octubre, esta ventana de tiempo sin ingresos adicionales obliga a los hogares a replantear sus finanzas para no sufrir estragos económicos durante la temporada vacacional y el posterior regreso a clases.

Tips rápidos para sobrevivir a la pausa de depósitos

Para que esta prolongada suspensión no afecte la economía familiar de manera drástica, los expertos en finanzas personales recomiendan seguir una lista de tips rápidos y muy efectivos:

Ahorrar una parte: Guardar al menos el 20% o 30% del pago de junio en una cuenta separada.

Guardar al menos el 20% o 30% del pago de junio en una cuenta separada. Evitar gastos hormiga: No utilizar el dinero de la beca en salidas, golosinas o compras innecesarias durante las vacaciones.

No utilizar el dinero de la beca en salidas, golosinas o compras innecesarias durante las vacaciones. Planificar con anticipación: Reservar fondos específicos para el regreso a clases, priorizando la compra de útiles y uniformes antes de que suban de precio.

Si existen dudas sobre el estatus actual del alumno o se desea confirmar que la cuenta bancaria está activa antes de que comience la pausa, los tutores pueden ingresar en cualquier momento al Buscador de Estatus oficial en internet.

Solo se necesita tener a la mano la Clave Única de Registro de Población (CURP) para verificar que todo esté en perfecto orden y garantizar que, una vez que se reanuden los pagos en octubre, el dinero llegue sin ningún tipo de contratiempo o bloqueo administrativo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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