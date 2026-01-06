Beca Rita Cetina 2026: ¿Cuánto será el monto para alumnos de primaria?

Para nivel primaria, el apoyo de la Beca Rita Cetina tendrá algunas modificaciones. De acuerdo con las reglas de operación del programa, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pago será de 2 mil 500 pesos por cada niña, niño o menor que resulte beneficiario.

Aunque parezca que esta cantidad es mayor a la otorgada por el mismo programa para alumnos en nivel secundaria, se ha especificado que este pago será único y anual por cada niña o niño; mientras que en secundaria se realiza el pago de manera bimestral.

Se espera que la Beca Rita Cetina para primaria sea un apoyo utilizado para cubrir los gastos de útiles y uniformes escolares, esto según Julio León , titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Una vez que se publique la convocatoria oficial, las escuelas públicas harán asambleas informativas en las que se aclarará a los padres o tutores todas las dudas referentes al registro, los montos y las condiciones de la beca, por lo que se recomienda estar atento a los anuncios en la primaria de los menores.

La Beca Rita Cetina comenzará próximamente la jornada para ampliar su cobertura durante el 2026, extendiéndose a las y los alumnos de nivel primaria.

Este es un programa impulsado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y tiene como objetivo apoyar económicamente a las familias mexicanas con estudiantes inscritos en escuelas públicas, para reducir el abandono y la deserción escolar en alumnos de nivel básico.

MV