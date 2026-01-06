Pensión Bienestar: ¿Quiénes cobran HOY, 6 de enero de 2026?

Tras el anuncio del calendario oficial de pagos de las distintas pensiones del Bienestar para el primer bimestre de 2026, el Banco del Bienestar comenzó con la dispersión de los recursos.Con el calendario, los apoyos se dan de forma escalonada para asegurar la entrega ordenada a los beneficiarios.Este martes 6 de enero, miles de beneficiarios de la Pensión del Bienestar recibirán el pago correspondiente al bimestre enero-febrero 2026. El depósito será para quienes tienen apellido paterno que inicia con la letra B.El pago coincide con la celebración del Día de Reyes, por lo que representa un apoyo adicional para las familias en esta fecha. A partir de este mes, los programas del Bienestar registran un incremento en los montos, con el objetivo de enfrentar la inflación y el aumento en el costo de productos básicos.Los nuevos apoyos económicos quedan de la siguiente manera:Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales.Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.Programa para Madres Solteras y Trabajadoras: mil 650 pesos.Estos ajustes están relacionados con el incremento al salario mínimo en México, que busca mejorar el poder adquisitivo de los beneficiarios.El depósito del 6 de enero aplica para los siguientes apoyos:De acuerdo con la letra inicial del apellido paterno, el calendario de pagos de enero 2026 queda así:A: Lunes 5 de eneroB: Martes 6 de eneroC: Miércoles 7 y jueves 8 de eneroD, E, F: Viernes 9 de eneroG: Lunes 12 y martes 13 de eneroH, I, J, K: Miércoles 14 de eneroL: Jueves 15 de eneroM: Viernes 16 y lunes 19 de eneroN, Ñ, O: Martes 20 de eneroP, Q: Miércoles 21 de eneroR: Jueves 22 y viernes 23 de eneroS: Lunes 26 de eneroT, U, V: Martes 27 de eneroW, X, Y, Z: Miércoles 28 de enero.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB