SAT confirma esta regla que casi nadie conoce y podría ahorrarte multas

Miles de contribuyentes podrían evitar el pago de multas fiscales si corrigen sus errores antes de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) los detecte. Esta posibilidad está contemplada en la legislación mexicana bajo la figura del cumplimiento espontáneo, aunque pocas personas conocen su existencia.

De acuerdo con el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación (CFF), quienes presenten una declaración omitida, corrijan información incorrecta o paguen una contribución fuera del plazo establecido antes de recibir una notificación oficial del SAT solo deberán cubrir el monto adeudado, junto con su actualización y los recargos correspondientes, sin pagar multas.

¿Qué es el cumplimiento espontáneo?

El cumplimiento espontáneo permite a los contribuyentes regularizar su situación fiscal siempre y cuando la autoridad aún no haya detectado la irregularidad ni haya iniciado algún procedimiento de revisión.

En estos casos, la sanción económica por la omisión desaparece y únicamente se generan los cargos derivados del retraso en el pago.

Sin embargo, este beneficio puede perderse rápidamente si el SAT inicia acciones de comprobación.

¿Cuándo deja de aplicar este beneficio?

La legislación contempla tres escenarios en los que la corrección deja de considerarse espontánea.

El primero ocurre cuando la autoridad fiscal ya detectó la omisión. El segundo, cuando el contribuyente recibe una notificación relacionada con una visita domiciliaria, un requerimiento o cualquier acto de comprobación por parte del SAT antes de presentar la corrección. Finalmente, también pierde este beneficio quien regulariza su situación más de diez días después de que un contador público registrado entregó al SAT un dictamen financiero en el que ya se había señalado la irregularidad.

En la práctica, el caso más frecuente es el segundo. Una vez que existe una notificación en el Buzón Tributario, la posibilidad de acceder al cumplimiento espontáneo desaparece.

La diferencia puede representar miles de pesos

La ventaja económica es considerable.

Mientras que un contribuyente que corrige voluntariamente su situación antes de ser requerido no paga multa alguna, quienes esperan a que el SAT intervenga pueden enfrentar sanciones que van desde mil 810 hasta 44 mil 790 pesos por cada obligación incumplida, dependiendo de la infracción.

Incluso cuando la corrección se realiza durante una auditoría, la legislación únicamente permite acceder a una multa reducida equivalente al 20 por ciento de las contribuciones omitidas, beneficio que resulta menor frente a la exención total prevista por el cumplimiento espontáneo.

¿Qué obligaciones pueden regularizarse?

Este mecanismo puede utilizarse para prácticamente cualquier obligación fiscal pendiente.

Entre ellas se encuentran declaraciones anuales o provisionales no presentadas, pagos omitidos, avisos extemporáneos al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y modificaciones a declaraciones previamente enviadas con información incorrecta.

Todo el procedimiento puede realizarse en línea a través del portal del SAT. Cuando la obligación nunca fue presentada, debe elegirse la opción "Normal"; si se trata de corregir datos previamente enviados, corresponde presentar una declaración "Complementaria". El propio sistema calcula los recargos, la actualización y genera la línea de captura para efectuar el pago.

Un detalle que pocos toman en cuenta

Los especialistas fiscales recomiendan revisar el Buzón Tributario antes de realizar cualquier corrección.

Esto se debe a que las notificaciones enviadas por el SAT se consideran legalmente efectuadas una vez transcurridos cinco días hábiles desde su envío, independientemente de que el contribuyente las haya consultado o no.

Además, la línea de captura para pagar los adeudos suele tener una vigencia limitada, generalmente de solo unas horas. Si vence sin ser utilizada, será necesario generar una nueva con los recargos actualizados.

Así detecta el SAT las irregularidades

Actualmente, la autoridad fiscal utiliza sistemas automatizados que cruzan información proveniente de facturas electrónicas, depósitos bancarios, retenciones y declaraciones para identificar inconsistencias.

Entre las situaciones que más suelen activar revisiones destacan las discrepancias entre ingresos declarados y gastos facturados, depósitos bancarios que no coinciden con los ingresos reportados, retenciones de ISR o IVA no enteradas, pérdidas fiscales recurrentes sin justificación económica y tasas efectivas de impuestos significativamente inferiores al promedio del sector.

Asimismo, errores en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), cancelaciones fuera de plazo o declaraciones en ceros cuando existen facturas de ingresos vigentes también pueden generar alertas automáticas dentro de los sistemas del SAT.

Mantener activo el Buzón Tributario sigue siendo clave

Aunque la aplicación de algunas multas relacionadas con el Buzón Tributario fue prorrogada hasta 2027, la obligación de mantenerlo activo y con datos de contacto actualizados continúa vigente.

En caso contrario, el SAT puede realizar notificaciones por estrados e incluso restringir el Certificado de Sello Digital del contribuyente, una medida que impide emitir facturas de manera inmediata y puede afectar la operación de personas físicas y empresas.

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