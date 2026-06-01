En el contexto de las negociaciones relacionadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la American Chamber of Commerce of Mexico (Amcham) consideró prioritario que México reciba un trato comercial preferencial mediante una reducción significativa de aranceles.

Pedro Casas Alatriste, vicepresidente ejecutivo y director general de Amcham México, señaló que uno de los principales objetivos para el sector empresarial es mejorar las condiciones comerciales para el país dentro de la relación económica con Estados Unidos.

“Para nosotros lo más importante es que haya una reducción de aranceles, entendemos que tal vez no se vayan a quitar todos, pero que sí se le dé el mejor trato preferencial a México de todo el mundo”, afirmó.

El directivo también planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión de la inversión extranjera, particularmente la proveniente de países como China. Según explicó, existen preocupaciones relacionadas con prácticas de triangulación comercial que podrían afectar la integración productiva de Norteamérica.

“Hemos visto cómo han jugado con reglas distintas, no respetan las reglas y esperamos que se pueda monitorear la inversión de una mejor manera porque hay triangulación, todo con el objetivo de que se pueda norteamericanizar la cadena de suministro de nuestra región”, señaló.

Casas Alatriste destacó que las conversaciones entre los Gobiernos de México y Estados Unidos han mostrado avances en las últimas semanas. Indicó que ya se realizó una tercera reunión oficial en un periodo de mes y medio y que existe una nueva cita programada para los días 16 y 17 de junio en Washington.

“Ahora parece que están agarrando ritmo, hay más seriedad. El hecho de que se estén reuniendo al más alto nivel habla muy bien y ojalá que se logre cerrar con éxito”, comentó.

El representante empresarial subrayó además la importancia de entender la relación económica entre ambos países como una plataforma productiva conjunta basada en la coproducción industrial y la movilidad de talento.

Por su parte, Ernesto Sánchez Proal, presidente de Amcham Guadalajara, destacó que la integración económica de Norteamérica representa una oportunidad relevante para Jalisco. Sin embargo, señaló que para aprovecharla plenamente es necesario avanzar en temas como certeza jurídica, energía y seguridad.

El dirigente empresarial afirmó que la revisión del T-MEC coincide con un proceso de reconfiguración de las cadenas productivas, lo que abre nuevas oportunidades para la región.

Sánchez Proal reconoció que las negociaciones enfrentarán desafíos y periodos de incertidumbre, aunque expresó confianza en que el resultado final será favorable. También llamó a fortalecer la colaboración entre organismos empresariales para aprovechar las oportunidades derivadas de la integración económica regional y consolidar las ventajas competitivas de México dentro de Norteamérica.

Panorama arancelario

México mantiene acceso preferencial al mercado de Estados Unidos a través del T-MEC para la mayoría de los bienes que cumplen con las reglas de origen del acuerdo.

Sin embargo, algunos sectores enfrentan medidas arancelarias específicas aplicadas por Washington, principalmente en industrias estratégicas.

Actualmente, los productos de acero y aluminio se encuentran entre los más afectados por estas disposiciones, aunque en ciertos casos se han establecido mecanismos que permiten reducir las tarifas bajo condiciones determinadas.

Además, persisten discusiones sobre la aplicación de gravámenes a productos automotrices y otros bienes industriales como parte de la revisión del T-MEC.

El entorno comercial también está marcado por un mayor escrutinio a las cadenas de suministro y al origen de las inversiones en Norteamérica.

CT