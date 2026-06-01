En abril, el crédito para adquirir autos nuevos en México alcanzó una participación de 75.5% del total de las compras, de acuerdo con el reporte de Financiamiento y Compradores de Vehículos Ligeros difundido por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) con la colaboración de JATO y Urban Science.

En total, 28 Estados de la república mantuvieron una participación igual o superior al 70% en el financiamiento para la adquisición de vehículos nuevos.

Sonora ocupó el primer lugar en la participación de colocaciones en compras al menudeo con un 88% de financiamiento, seguido de Tamaulipas con 86.2% y Aguascalientes con 83.6 por ciento.

Mientras que los tres estados con menor porcentaje de financiamiento fueron Oaxaca con 66.6%, Tlaxcala 64% y Guerrero con 60.4 por ciento.

Si al porcentaje de participación promedio para la adquisición de automotores a crédito se les suman las flotillas, adquiridas principalmente al contado, el índice de referencia de 75.5% pasa a 63%, además baja de 28 a 12 las Entidades con una participación igual o superior al 70% del índice de financiamiento.

Así, en el índice de financiamiento en compras por segmento, incluyendo flotillas, tres segmentos tuvieron incrementos al primer cuatrimestre:

Usos múltiples con un 68% equivalente a 5.3 puntos porcentuales más contra el mismo periodo de 2025; subcompactos con 64.6%, y pick-ups con 53 por ciento.



En contraste, el segmento de autos deportivos tuvo un 50.7% de financiamiento; autos de lujo un 42%; mientras que autos compactos concluyó con el mismo porcentaje de 62.2% en financiamiento, sin variación.

Al respecto, para vehículos de marcas chinas el porcentaje de financiamiento alcanzó el 57.6% con 8.4 puntos porcentuales menos y para automóviles híbridos y eléctricos este índice fue de 52.1%, también con 2.4 puntos porcentuales menos.

La AMDA atribuyó esta disminución a que algunas flotillas de marcas chinas se están adquiriendo de contado.

En todos los segmentos y en los vehículos híbridos y eléctricos el principal proveedor del crédito fueron las financieras de marca, entidad financiera de un fabricante que ofrece crédito principalmente para sus productos, mientras que para unidades chinas el mayor financiador fueron las alianzas con bancos que fungen como brazo financiero de la armadora para otorgar crédito.

Por último, el reporte mostró que los compradores siguen prefiriendo los 60 meses o cinco años para pagar un auto, con excepción de los autos de lujo y deportivos donde el periodo más utilizado para pagar el crédito es de 36 meses o tres años.

El Universal

Numeralia

75.5% de los autos nuevos vendidos en abril se compraron mediante financiamiento, reflejando la creciente dependencia del crédito automotriz.

88% de las compras de vehículos en Sonora se realizaron con crédito, la mayor proporción registrada en el país.

28 estados reportaron que al menos siete de cada 10 autos nuevos fueron adquiridos mediante financiamiento.

68% de los vehículos de usos múltiples (SUV) se compraron a crédito, el porcentaje más alto entre los principales segmentos del mercado.

57.6% de los vehículos de marcas chinas fueron financiados, pese a una disminución respecto al año anterior.

Recomendaciones para adquirir un crédito automotriz

Compara varias opciones de financiamiento: Revisa ofertas de financieras de marca y bancos, ya que las condiciones pueden variar en tasa de interés, enganche y comisiones.

Revisa ofertas de financieras de marca y bancos, ya que las condiciones pueden variar en tasa de interés, enganche y comisiones. Calcula cuánto puedes pagar al mes: Procura que la mensualidad no comprometa una parte excesiva de tus ingresos.

Procura que la mensualidad no comprometa una parte excesiva de tus ingresos. Considera tu capacidad de pago futura: Antes de contratar el crédito, evalúa si podrías seguir cubriendo las mensualidades ante cambios en tus ingresos o gastos. Un financiamiento debe ajustarse no sólo a tu situación actual, sino también a imprevistos.

Antes de contratar el crédito, evalúa si podrías seguir cubriendo las mensualidades ante cambios en tus ingresos o gastos. Un financiamiento debe ajustarse no sólo a tu situación actual, sino también a imprevistos. Da el mayor enganche posible: Un pago inicial más alto reduce el monto financiado y el costo total del crédito.

Un pago inicial más alto reduce el monto financiado y el costo total del crédito. Revisa el Costo Anual Total (CAT): No te fijes sólo en la tasa de interés; el CAT incluye otros cargos y permite comparar opciones de forma más precisa.

No te fijes sólo en la tasa de interés; el CAT incluye otros cargos y permite comparar opciones de forma más precisa. Evalúa el plazo del financiamiento: Aunque el plazo más común es de 60 meses, uno más corto puede reducir significativamente los intereses pagados.

Aunque el plazo más común es de 60 meses, uno más corto puede reducir significativamente los intereses pagados. Verifica tu historial crediticio: Un buen comportamiento de pago puede ayudarte a obtener mejores condiciones.

Un buen comportamiento de pago puede ayudarte a obtener mejores condiciones. Considera el tipo de vehículo: Las condiciones pueden variar entre autos compactos, SUV, pick-ups, híbridos, eléctricos o marcas chinas.

Las condiciones pueden variar entre autos compactos, SUV, pick-ups, híbridos, eléctricos o marcas chinas. Pregunta por seguros y comisiones obligatorias: Algunos créditos incluyen seguros, apertura o productos adicionales que incrementan el costo.

Algunos créditos incluyen seguros, apertura o productos adicionales que incrementan el costo. Lee el contrato completo antes de firmar: Revisa penalizaciones por atraso, pagos anticipados y condiciones para liquidar el crédito antes de tiempo.

Revisa penalizaciones por atraso, pagos anticipados y condiciones para liquidar el crédito antes de tiempo. No te enfoques sólo en la mensualidad: Una mensualidad baja puede significar un plazo más largo y un mayor costo total del financiamiento.

Una mensualidad baja puede significar un plazo más largo y un mayor costo total del financiamiento. Solicita una corrida financiera: Pide el desglose de enganche, mensualidades, intereses y monto total a pagar durante toda la vida del crédito.

Pide el desglose de enganche, mensualidades, intereses y monto total a pagar durante toda la vida del crédito. Mantén un fondo de emergencia: Además del crédito, considera gastos como seguro, tenencia, mantenimiento y combustible.

CT