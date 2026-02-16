El superpeso mexicano camina en terreno firme frente al dólar hoy lunes 16 de febrero, en una jornada en la que hasta el momento hay ligeros movimientos.

De acuerdo con la cotización del portal financiero Bloomberg en Línea, el tipo de cambio ubica en 17.16 pesos por dólar al mayoreo, con una variación marginal de -0.01 unidades, equivalente a una baja de 0.08% respecto al cierre del pasado viernes 13.

La apertura de la sesión de este lunes fue en 17.17 pesos, prácticamente en línea con el cierre anterior, una muestra de que el mercado cambiario no ha tenido sobresaltos relevantes durante las primeras horas de esta jornada. El rango de operación intradía, dice Bloomberg, se mantiene entre 17.15 y 17.19 pesos por dólar, señal de que el llamado superpeso avanza firme y sin presiones abruptas frente a la divisa estadounidense.

En su perspectiva anual, Bloomberg señala que el comportamiento de ambas divisas muestra contrastes. En las últimas 52 semanas, el tipo de cambio ha registrado una baja de -15.39%, mientras que en el acumulado del año la variación es de -4.67%, lo que indica una apreciación del peso mexicano frente al dólar estadounidense, en comparación con periodos anteriores.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 16 de febrero de 2026 en los principales bancos de México

Banco | Compra | Venta

Afirme | 16.40 | 17.80

Banco Azteca | 15.85 | 17.74

BBVA Bancomer | 16.10 | 17.65

Banorte | 16.10 | 17.65

Banamex | 16.63 | 17.59

Scotiabank | 16.20 | 17.70

La cotización más baja de las últimas 52 semanas fue de 17.11 pesos, números cercanos a la cotización de este lunes, mientras que el máximo alcanzó 21.08 pesos, lo que muestra la fortaleza de la moneda mexicana frente a la del vecino país del norte.

El Diario Oficial de la Federación (DOF) indica que el tipo de cambio de la divisa estadounidense, el dólar, para esta sesión del lunes 16 de febrero de 2026 es de 17.2000 pesos mexicanos.

No olvides que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que el precio de compra y venta podría ser diferente en las ventanillas de las sucursales en las diferentes horas a las que vayas para realizar tus transacciones.

