Las tarjetas de crédito se han convertido en uno de los productos financieros más utilizados en México. Además de facilitar compras y permitir el acceso a promociones o meses sin intereses, también representan una de las principales fuentes de dudas y reclamaciones entre los usuarios.

Ante este panorama, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió una advertencia que ha llamado la atención de miles de personas. La institución aclara que el problema no está necesariamente en los bancos, sino en ciertas características de algunas tarjetas y en los hábitos de uso que pueden generar deudas difíciles de controlar.

El riesgo está en las condiciones, no en la marca

La autoridad financiera no publicó una lista de bancos o tarjetas que deban evitarse. En cambio, llamó a los usuarios a prestar atención a aquellos productos que, por sus tasas de interés, comisiones o forma de utilización, pueden terminar costando mucho más de lo esperado.

La recomendación cobra relevancia en un contexto donde millones de mexicanos utilizan tarjetas emitidas por instituciones como BBVA, Banorte, Santander, Citibanamex y otros participantes del sistema financiero nacional.

Las tarjetas con tasas de interés elevadas

Uno de los principales puntos de alerta está relacionado con las tasas de interés. Muchas personas contratan una tarjeta atraídas por promociones de bienvenida, aprobaciones rápidas o líneas de crédito amplias, sin analizar el costo real de financiar una deuda.

De acuerdo con la Condusef, una tasa elevada puede provocar que incluso compras pequeñas terminen convirtiéndose en compromisos financieros costosos.

CANVA

Entre las señales de alerta destacan:

No conocer el CAT (Costo Anual Total) de la tarjeta. No haber revisado la tasa de interés anual. Realizar únicamente el pago mínimo cada mes. Observar que el saldo disminuye muy poco pese a realizar pagos constantes.

La institución recuerda que una mensualidad baja no siempre significa una deuda barata, especialmente cuando los intereses se acumulan mes tras mes.

Las tarjetas con múltiples comisiones ocultas o poco conocidas

Otro aspecto que merece atención son las comisiones. Aunque muchas personas identifican la anualidad como el principal costo de una tarjeta, existen otros cargos que pueden aparecer dependiendo de las condiciones establecidas en el contrato.

Entre los más comunes se encuentran:

Comisión por anualidad.

Comisión por disposición de efectivo.

Comisión por pago tardío.

Gastos de cobranza.

Comisiones por inactividad en determinados productos.

Incluso algunas tarjetas promocionadas como “sin costo” pueden generar cargos cuando el usuario no cumple ciertos requisitos de uso o consumo.

Por ello, antes de contratar cualquier producto financiero, la Condusef recomienda preguntar claramente:

¿Tiene anualidad?

¿Qué ocurre si no utilizo la tarjeta durante varios meses?

¿Cuánto cuesta retirar efectivo?

¿Existen penalizaciones por atraso en los pagos?

La práctica que más preocupa a la autoridad financiera

Quizá la advertencia más importante tiene que ver con la forma en que muchas personas utilizan su línea de crédito. La Condusef insiste en que una tarjeta no debe considerarse una extensión del salario ni una fuente adicional de ingresos. Cuando se utiliza de manera permanente para cubrir gastos básicos del día a día, puede comenzar un ciclo de endeudamiento difícil de romper.

El esquema suele repetirse de la siguiente manera:

Compra - pago mínimo - generación de intereses - nueva compra - aumento de la deuda.

El riesgo crece cuando: Se paga la despensa regularmente con crédito. Se utilizan varias tarjetas al mismo tiempo. Se realizan retiros de efectivo. Se cubre una deuda utilizando otra línea de crédito.

La autoridad financiera ha señalado que retirar efectivo con una tarjeta de crédito suele ser una de las operaciones más costosas debido a la combinación de comisiones e intereses.

¿Cómo saber si tu tarjeta ya se convirtió en un problema?

CANVA

No siempre existen señales evidentes de sobreendeudamiento. Sin embargo, la Condusef señala que algunos indicadores pueden ayudar a identificar situaciones de riesgo:

Pagas cada mes pero el saldo apenas disminuye. No tienes claro cuánto debes realmente. Necesitas esperar la siguiente quincena para cubrir el pago mínimo. Detectas cargos que no reconoces. Utilizas constantemente más del 50% de tu línea de crédito disponible.

Identificarse con una o varias de estas situaciones no significa necesariamente tener una mala tarjeta, pero sí puede ser una señal de que es momento de revisar tanto las condiciones del producto como los hábitos financieros personales.

Consejos de Condusef antes de contratar o conservar una tarjeta

La institución recomienda comparar distintas opciones antes de tomar una decisión y no dejarse llevar únicamente por promociones temporales.

Tips rápidos para evitar problemas financieros Compara el CAT entre diferentes tarjetas.

Lee el contrato completo antes de firmar.

Revisa todas las comisiones aplicables.

Evita pagar solamente el mínimo.

Conoce tus fechas de corte y pago.

No retires efectivo salvo en situaciones de emergencia.

Mantén un nivel de deuda que puedas cubrir sin comprometer tus finanzas.

La verdadera advertencia: usar el crédito sin información

La Condusef no está pidiendo a los mexicanos cancelar sus tarjetas ni abandonar este medio de pago. Por el contrario, reconoce que pueden ser herramientas útiles para construir historial crediticio, organizar gastos y aprovechar beneficios financieros.

El problema surge cuando se contratan sin conocer sus costos reales o cuando se utilizan como una fuente permanente de dinero. Por eso, más allá de preguntarse si una tarjeta es buena o mala, la cuestión clave es otra: ¿realmente sabes cuánto te cuesta utilizar la que llevas hoy en tu cartera?

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