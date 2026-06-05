Si cumpliste 60 años, tramitar tu credencial del INAPAM hoy mismo garantiza descuentos inmediatos en salud y transporte. Conoce el proceso exacto para evitar vueltas innecesarias este 2026.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) mantiene activo su programa de credencialización en todo México. Este documento oficial representa un alivio económico sustancial para miles de familias que buscan optimizar sus gastos diarios.

Obtener esta identificación permite acceder a rebajas en transporte público, atención médica, farmacias y actividades culturales. El proceso es personal, gratuito y no requiere de intermediarios en ninguna etapa del registro.

¿Qué necesitas para iniciar el trámite?

La Secretaría de Bienestar estipula reglas claras para los solicitantes durante este año. Llegar con la documentación incompleta resulta en frustración y pérdida de tiempo para los adultos mayores que acuden a las oficinas.

Por ello, las autoridades confirmaron la lista definitiva de papeles que debes presentar. El primer requisito indispensable es tener 60 años cumplidos en la fecha exacta de la solicitud, sin excepciones.

Además, resulta obligatorio comprobar la identidad y residencia del interesado. Todo el papeleo debe entregarse en original y copia para que los funcionarios puedan cotejar la información al instante y proceder con la afiliación.

Documentos obligatorios y tips rápidos

Para asegurar el éxito de tu registro, revisa estos puntos clave antes de salir de casa. La preparación adecuada de tu expediente es el secreto para obtener tu tarjeta en cuestión de minutos.

Acta de nacimiento: Este documento debe presentarse en buenas condiciones, sin tachaduras ni enmendaduras. Si tu copia es muy antigua, se sugiere tramitar una versión reciente en línea para evitar rechazos.

Este documento debe presentarse en buenas condiciones, sin tachaduras ni enmendaduras. Si tu copia es muy antigua, se sugiere tramitar una versión reciente en línea para evitar rechazos. Identificación oficial: Puedes presentar tu credencial del INE, pasaporte vigente o cédula profesional. Asegúrate de que la identificación no esté vencida al momento de acudir a la cita.

Puedes presentar tu credencial del INE, pasaporte vigente o cédula profesional. Asegúrate de que la identificación no esté vencida al momento de acudir a la cita. CURP: Se requiere una impresión reciente y actualizada de este formato. El sistema gubernamental utiliza esta clave para validar tu identidad en la base de datos nacional.

Se requiere una impresión reciente y actualizada de este formato. El sistema gubernamental utiliza esta clave para validar tu identidad en la base de datos nacional. Comprobante de domicilio: Sirve un recibo de luz, agua o predial con una antigüedad no mayor a seis meses. Debe coincidir de preferencia con la dirección de tu identificación oficial.

Sirve un recibo de luz, agua o predial con una antigüedad no mayor a seis meses. Debe coincidir de preferencia con la dirección de tu identificación oficial. Fotografía: Necesitas una imagen tamaño infantil, con fondo blanco, sin lentes ni gorra. Puede ser a color o en blanco y negro, pero debe estar impresa en papel fotográfico.

Un detalle que muchos olvidan es la información del contacto de emergencia. Debes proporcionar el número telefónico y la CURP de una persona de confianza para completar el expediente de manera exitosa.

¿Dónde y cuándo acudir?

El registro se lleva a cabo de manera presencial en los Módulos de Bienestar distribuidos en el territorio nacional. Puedes ubicar el más cercano a tu domicilio mediante el portal oficial del gobierno federal.

Los horarios de atención operan de lunes a sábado, desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. Se recomienda acudir a primera hora para evitar filas prolongadas y agilizar la captura de tus datos personales.

Una vez entregada y validada la documentación, la entrega de la tarjeta plástica ocurre el mismo día. El personal encargado te tomará la huella dactilar para sellar el registro en el sistema gubernamental.

No dejes pasar más tiempo si ya cumples con la edad requerida. Organiza tus documentos hoy mismo y comienza a disfrutar de los derechos que te otorga esta iniciativa para proteger tu economía.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO