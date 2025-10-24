BBVA da de baja su app y lanza el sistema financiero Futura

BBVA México dio de baja su aplicación y lanzó el sistema financiero Futura, su apuesta digital por atender a sus clientes de manera personalizada con uso de inteligencia artificial.

"Lo que hoy vamos a hacer es dar de baja la mejor app financiera de México. Hoy se muere la app de BBVA y nace una nueva app que es Futura, que está apalancada a la inteligencia artificial, en haber apalancado estos últimos 13 años de digitalización, en datos, en tecnología", afirmó el director general de BBVA México, Eduardo Osuna.

Según el directivo, la nueva aplicación es el camino para las cero comisiones en la banca en el país, lo cual calificó como el hito más importante del grupo financiero más grande que opera en México.

Actualmente, BBVA México tiene 35 millones de clientes en el país, de los cuales, 27 millones utilizan al menos una vez al día sus servicios móviles.

De acuerdo con el director general de banca minorista de BBVA México, Hugo Nájera, no se trata de una nueva aplicación, sino un cambio tecnológico en donde la mayor parte del contacto con el usuario de la firma será a través de inteligencia artificial.

En términos generales, la nueva aplicación de BBVA busca dar una experiencia personalizada al usuario, con el uso de su asistente virtual Blue, con opciones de pagos rápidos, servicios más utilizados, e incluso el diseño propio de tarjetas.

"En esta etapa, la clave es la hiper personalización. Y no la vamos a lograr con humanos para más de 30 millones de clientes. La vamos a lograr gracias al uso de la inteligencia artificial que es el factor clave para hacer cosas personalizadas", dijo Nájera.

BBVA México lanzó anoche mismo a las tiendas de aplicaciones su nueva app bancaria, la cual, dijo, no tiene costo para sus usuarios.

