Jalisco, con pendientes ante la Auditoría Superior de la Federación

La segunda entrega de la Cuenta Pública del 2024 por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló más pendientes del último año del gobierno estatal anterior.

La cuenta pública revela que el Gobierno del Estado acumuló pendientes por 113 millones de pesos, de los cuales, el Instituto de Formación para el Trabajo en el Estado de Jalisco no presentó el registro presupuestal y contable de ingresos y egresos que acreditara el destino de los recursos ni las nóminas pagadas con detalles.

Mientras que en el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, hubo observaciones por incumplimientos en tres contratos de obra pública, recursos reintegrados por pagos en exceso y que no corresponden a las acciones hechas.

A la par, en 8 contratos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, la ASF detectó que hubo deficiencias en los procesos de adjudicación y contratación, en una obra faltó el convenio modificatorio y cinco obras se fraccionaron para evitar el proceso de licitación pública.

El informe previo también documentó pendientes del Estado por 83 millones de pesos por aclarar, la mayoría de los recursos que deben aclararse corresponden al Fondo de Aportaciones Múltiples por un total de 80 mdp, principalmente por pendientes como el no registrar erogaciones o la carencia de documentación que compruebe gastos, falta de licencias, no acreditar el registro de obras ante el IMSS, no haber puesto en marcha algunos proyectos concluidos debido a la falta de mobiliario.

Te puede interesar: Localizan sin vida a joven en Guadalajara

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV