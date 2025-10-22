¿Banxico prepara el lanzamiento del billete de 2 mil pesos?

La reciente actualización de los billetes mexicanos ha despertado una oleada de rumores sobre la supuesta creación de una nueva denominación. Sin embargo, el Banco de México (Banxico) aclaró que no ha autorizado la emisión de un billete de 2 mil pesos, pese a la creciente especulación en torno al tema.

Actualización de la familia de billetes

En fechas recientes, Banxico presentó una renovación de la familia de billetes con el objetivo de mejorar la seguridad y aumentar su durabilidad mediante el uso de materiales más resistentes. Según la información oficial, la nueva serie contempla los billetes de 50, 100, 200, 500 y mil pesos, dejando fuera el de 20 pesos con la imagen de Benito Juárez, lo que avivó las dudas sobre la posible incorporación de una denominación mayor.

El billete de 20 pesos y su retiro gradual

De acuerdo con las disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el billete azul de 20 pesos, perteneciente a la familia F (que muestra a Benito Juárez y la zona arqueológica de Monte Albán), fue declarado oficialmente “en proceso de retiro” desde el 10 de octubre.

Esto implica que las instituciones bancarias están obligadas a devolver los ejemplares que reciban al Banco de México. No obstante, el billete sigue siendo válido como medio de pago y puede utilizarse con normalidad en comercios y bancos mientras continúa circulando.

Fabricado en polímero y puesto en circulación en 2007, este billete mantendrá su valor hasta que el proceso de retiro concluya. Paralelamente, la versión de 20 pesos de la familia G, lanzada en 2021 para conmemorar el Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México, continuará vigente. Esta versión integra nuevas medidas de seguridad y elementos táctiles para facilitar su identificación por personas con discapacidad visual.

Sin planes para nuevas denominaciones

El propósito de estas actualizaciones es prevenir falsificaciones y fortalecer la seguridad del efectivo. Por ahora, no existen planes de crear nuevas familias de billetes ni de reintroducir el billete de 20 pesos bajo otro diseño.

¿Qué hay detrás del rumor del billete de 2 mil pesos?

Las versiones sobre un billete de 2 mil pesos se intensificaron tras el anuncio de la renovación de las demás denominaciones. Incluso se llegó a mencionar que desde agosto de 2024 se analizaba la posibilidad de su creación. En ese contexto, Alejandro Díaz de León, entonces gobernador de Banxico, declaró: “Sería un error no considerar la posibilidad de un billete de 2 mil pesos en la nueva familia”, aunque puntualizó que la Junta de Gobierno no ha aprobado dicha denominación.

A pesar de que Banxico ha manifestado su interés en incorporar tecnologías de vanguardia, accesibilidad para personas con discapacidad y representaciones históricas relevantes en sus billetes, la institución ha reiterado que no existe una decisión formal ni planes de emisión para un billete de 2 mil pesos.

Hasta el momento, ningún comunicado oficial ni documento del DOF contempla la autorización de una nueva denominación. El enfoque de Banxico permanece en reforzar la seguridad, autenticidad y durabilidad de los billetes existentes, especialmente los de uso más común.

En conclusión, la única información confirmada por el Banco de México es el retiro progresivo del billete de 20 pesos de la familia F y la continuidad de las demás denominaciones en circulación. Los rumores sobre la creación de un billete de 2 mil pesos carecen de sustento oficial y no existe ningún plan confirmado para su lanzamiento.

BB