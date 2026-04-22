El Mencho vs COVID-19: ¿Qué evento golpeó más al turismo y la ocupación hotelera en los últimos años?

El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", ocurrido el pasado 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, desató una crisis sin precedentes que paralizó la economía local y ahuyentó a miles de visitantes. La ola de violencia obligó a los empresarios a terminar la temporada alta de turismo extranjero un mes antes de lo previsto, afectando severamente a los destinos más rentables del occidente de México.

Puerto Vallarta y Guadalajara sufrieron cancelaciones masivas que dejaron pérdidas superiores a los 2 mil 325 millones de pesos en derrama económica directa. Las autoridades estatales confirmaron que este evento de seguridad golpeó la ocupación hotelera con la misma fuerza destructiva que la pandemia de COVID-19 , marcando un hito negativo en la historia reciente del estado y demostrando la extrema fragilidad del sector turístico frente a las disputas del crimen organizado.

El Mencho vs COVID-19: Las cifras oficiales que alarman al sector hotelero

La Secretaría de Turismo de Jalisco reportó una caída drástica en la ocupación hotelera, perdiendo seis puntos porcentuales en promedio casi de inmediato tras los primeros narcobloqueos. Puerto Vallarta, un destino internacional que depende en un 90 por ciento de los viajeros extranjeros, registró niveles de cuartos vacíos idénticos a los observados durante la lenta recuperación de la crisis sanitaria de 2020.

Mientras el virus SARS-CoV-2 detuvo al mundo por un problema de salud pública incontrolable, la caída del líder criminal frenó en seco la movilidad por un temor inminente a la violencia armada en las calles . Los datos financieros demuestran que el miedo a quedar atrapado en un fuego cruzado genera exactamente el mismo impacto económico y la misma parálisis turística que una emergencia sanitaria global, afectando los ingresos de miles de familias jaliscienses que dependen exclusivamente del comercio, los restaurantes y los servicios de hospitalidad.

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El colapso aéreo y la fuga multimillonaria de capitales en los mercados

La reacción violenta de los grupos criminales provocó 252 bloqueos carreteros en 20 estados de la República y forzó la cancelación de casi 300 vuelos comerciales en los aeropuertos de Guadalajara, Puerto Vallarta y Tepic . Las aerolíneas y los grupos aeroportuarios perdieron más de 28 mil 186 millones de pesos en valor de capitalización de mercado en un solo día tras la caída estrepitosa en el precio de sus acciones bursátiles.

Los turistas internacionales abandonaron sus planes de viaje de forma abrupta, y las grandes compañías de cruceros desviaron sus rutas marítimas temporalmente para evitar cualquier riesgo a sus pasajeros. Esta interrupción logística agravó el rezago económico durante todo el mes de marzo, dejando a los empresarios hoteleros con la titánica tarea de recuperar la confianza de los mercados internacionales en un tiempo récord para salvar la próxima temporada vacacional.

¿Por qué ocurre esto ahora y qué eventos detonaron la crisis?

La muerte de "El Mencho" representa el golpe táctico más fuerte al narcotráfico en la última década, desatando una violenta disputa interna por el control territorial que impacta directamente a la sociedad civil y a la iniciativa privada.

Históricamente, cuando las fuerzas armadas abaten a un líder criminal de esta jerarquía, las organizaciones delictivas reaccionan con tácticas de terror urbano, como la quema de vehículos y el bloqueo de vías de comunicación, para demostrar fuerza operativa y desestabilizar al gobierno en turno.

Existen casos similares en el pasado, como las capturas de otros grandes capos en Sinaloa o Tamaulipas, que también provocaron "narcobloqueos" masivos, pero ninguna respuesta criminal alcanzó una extensión geográfica tan amplia que abarcara casi 20 estados simultáneamente.

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En términos sencillos, el "efecto cucaracha" y la fragmentación del cártel generan un vacío de poder inmediato; los lugartenientes pelean a muerte por la sucesión del liderazgo, y esa inestabilidad se traduce en violencia visible que espanta de inmediato cualquier intención de turismo, congresos o inversión extranjera en la región.

¿Cuánto dinero perdió Jalisco por la muerte del “Mencho”?

El estado perdió 2 mil 325 millones de pesos en derrama turística durante las semanas posteriores al evento.

¿Qué pasó con los vuelos en Guadalajara y Puerto Vallarta?

Las aerolíneas cancelaron cerca de 300 vuelos debido a los bloqueos y la falta de garantías de seguridad.

JM