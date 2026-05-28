Miles de usuarios en México enfrentan un jueves caótico. La aplicación móvil de BBVA registra una caída masiva a nivel nacional este 28 de mayo de 2026, bloqueando el acceso a cuentas, transferencias y pagos.

Los reportes comenzaron a inundar las redes sociales poco después del mediodía, cuando los clientes intentaron ingresar a sus perfiles y se encontraron con un sistema inoperante. Este colapso digital paraliza las operaciones financieras de una de las instituciones bancarias con mayor número de cuentahabientes en el país.

¿Qué fallas presentó la app de BBVA hoy?

El problema principal radica en los sistemas de inicio de sesión. Los usuarios afectados describen que la plataforma arroja mensajes de error con las leyendas "en este momento no se puede ingresar a la aplicación" o "la autenticación no está disponible".

Además, los sistemas de reconocimiento facial y huella digital quedaron completamente deshabilitados. Quienes intentan ingresar mediante su contraseña convencional también enfrentan rechazos automáticos, lo que genera frustración a escasos días del pago de la quincena.

La plataforma especializada Downdetector confirma la magnitud de la contingencia. Las gráficas de monitoreo muestran un pico de reportes a partir de las 12:30 horas, tiempo del centro de México.

Los datos revelan que el 55% de las quejas corresponden a fallas directas en la aplicación móvil, un 17% a problemas con la banca en línea y otro 17% a la banca móvil en general. El mapa de fallas indica que el apagón digital afecta a todo el territorio nacional, sin limitarse a una región específica.

La respuesta oficial: ¿qué dice el banco sobre la caída?

Ante la ola de reclamos, la institución financiera emitió un pronunciamiento a través de sus canales oficiales. La cuenta de BBVA en la red social X confirmó que sus sistemas experimentan una "intermitencia en la aplicación y Línea BBVA".

El banco asegura que su equipo técnico ya trabaja a marchas forzadas para solucionar el inconveniente lo antes posible. Sin embargo, los directivos no proporcionaron un tiempo estimado para el restablecimiento total del servicio, limitándose a sugerir a los clientes que intenten realizar sus operaciones más tarde.

El impacto de esta falla trasciende la pantalla del celular. Diversos testimonios señalan que los problemas se extienden a ciertos cajeros automáticos y terminales punto de venta, impidiendo el retiro de efectivo y el pago en comercios.

Esta situación agrava el panorama para los usuarios que necesitan liquidez inmediata o que deben cumplir con pagos urgentes antes del cierre de mes. La incertidumbre crece mientras las horas pasan y la aplicación continúa mostrando la pantalla de error.

¿Está seguro tu dinero durante esta falla del sistema?

A pesar del pánico generalizado, los especialistas en ciberseguridad aclaran que este tipo de caídas no comprometen los fondos de los usuarios ya que el error actual representa un problema de disponibilidad y acceso, no una brecha de seguridad ni un ataque informático.

Tu dinero permanece intacto en los registros centrales del banco. Las autoridades recomiendan mantener la calma, evitar desinstalar la aplicación y, sobre todo, no compartir contraseñas ni datos personales en enlaces sospechosos que prometan solucionar el problema, ya que los ciberdelincuentes suelen aprovechar estas crisis para cometer fraudes.

¿Qué hago si hice una transferencia y la app de BBVA falló?

Si realizaste un movimiento justo cuando el sistema colapsó, revisa tu saldo y los movimientos recientes una vez que la app vuelva a funcionar. Si el sistema descontó el dinero pero no llegó al destinatario, la plataforma suele rebotar la transacción en un plazo de 24 horas hábiles.

JM